Ungdommen mobiliserer til nasjonal klimastreik for å få miljø på dagsorden i lokalvalget.

Det er tredje gangen det arrangeres en nasjonal skolestreik for klima. Den første streiken i mars fikk rundt 40.000 ungdommer til å gå fra klasserommene, ifølge Natur og Ungdom. Nå mobiliserer de igjen.

Natur og Ungdom og de andre organisasjonene bak streiken mener kommune- og fylkespolitikerne som står på valg må ta mer av ansvaret for å løse klimakrisen.

– Når Stortinget stemte ned kravene til de klimastreikende ungdommene, er ballen kastet over til dem, sier leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

I Oslo startet streiken utenfor Stortinget klokka 12.00. Det blir konsert med Gatas Parlament og Svømmebasseng, samt rop og appeller.

For tredje gang streiker elever for klima Foto: H�kon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Støtter klimaskulk

Det er greit at skoleelever streiker for klimasaken svarer over halvparten i en fersk meningsmåling Ipsos har gjort for Dagbladet.

På spørsmålet «Er det greit at elever skulker for å delta på klimademonstrasjon?» svarer 54 prosent «Ja» mens 41 prosent svarer «Nei» og fem prosent svarer «vet ikke».

Kvinner, unge og høyt utdannede er gjennomgående mest positive, med en ja-andel mellom 60 og 70 prosent.

I den eldste delen av befolkningen er det et flertall som vender tommelen ned for det ulovlige fraværet. Blant de over 60 år sier bare fire av ti at det er greit.

Politisk fravær

Ungdommen som streiker i dag risikerer å få fravær dersom de ikke er medlem av en organisasjon som gir gyldig fravær til politisk arbeid. Det vil Elevorganisasjonen nå gjøre noe med informerte de begeistrede elever om fra scenen.

– Du trenger ikke ha et verv for å være engasjert. Vi har sendt inn et stiftelsesdokument til Brønnøysund registeret hvor vi søker om å stifte vår nye organisasjon «Folkeaksjonen nei til fraværsgrensa». Der kan vi ha så mange styremedlemmer vi vil, sier Edvard Botterli Udnæs, fylkesleder i Elevorganisasjonen Oslo.

Elever oppfordres til å registrerer seg der så vil organisasjonen sende ut dokumentasjon til alle lærerne. Når man er styremedlem i organisasjonen vil det ikke bli ført fravær under kommende klimastreiker, mener elevorganisasjonen.

Fraværsgrensen som ble innført høsten 2016 innebærer at en elev i den videregående skolen ikke kan ha mer enn ti prosent udokumentert fravær i ett fag, da kan eleven risikere å ikke få karakter i faget. Innstramningen i fraværsreglene har ført til 40 prosent lavere fravær og blir karakterisert som en suksess av kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Motstand

Ikke alle er enig med ungdommen om at det er riktig å streike for klima nå. Tidligere Frp, leder Carl I. Hagen mener det ikke er noen grunn til å begrense Co₂ utslippene.

– Det har ikke noe betydning for klima som er nevneverdig. Og hva Norge gjør betyr ingen ting, sier Carl I. Hagen her:

Klimabrølarrangør Even Nord Rydningen møtte Carl I. Hagen foran Stortinget dagen før demonstrasjonen, mens han sendte direkte i sosiale medier

Klimabrølet

Når klimastreiken for skoleelever avsluttes i Oslo i 14-tiden tar aksjonen «Klimabrølet» over. Ambisjonen er å samle 100.000 mennesker i Oslo, mellom Stortinget og Slottet. og over 50.000 totalt andre steder i landet.

Den tar mål av seg til å bli Norges største markering for klimakampen.

– Brølet skal symbolisere at vi tar klimaet skikkelig på alvor. Det er ikke et sint brøl, vi er ikke sure. Men det er et signal om at vi vil ha en trygg verden å leve i og finne tiltak som er i tråd med 1,5-gradersmålet som FN sier vi må oppnå, sier Martin Skadal, nasjonal koordinator for miljømarkeringen.