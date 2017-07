Klimaoppgjør mellom Trump og Macron på G20-toppmøtet 

Diplomatene kaller det bare «USA-avsnittet».

Da G20-landenes toppforhandlere gikk til sengs etter lange forhandlinger fredag kveld, var det kun dette ene avsnittet i slutterklæringen som gjensto. Alt annet var det enighet om, bekrefter kilder fra flere land.

Avsnittet er en beskrivelse av USAs prioriteringer i klima- og energipolitikken, men er kontroversielt fordi amerikanerne insisterer på å ha med en henvisning til fossile brensler.

For andre land har det vært vanskelig å svelge. Parisavtalens hjemland Frankrike skal ha strittet kraftig imot.

Prisen for enighet

«USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte», lyder det omstridte avsnittet.

Videre lover USA å fremme fornybare og andre utslippsfrie energikilder.

– Denne formuleringen er prisen vi må betale for å få enighet om en slutterklæring fra G20-toppmøtet, forklarer en EU-tjenestemann som uttaler seg anonymt om saken.

I bytte godtar USA et avsnitt der de øvrige landene på toppmøtet bekrefter at de står bak Parisavtalen. USAs president Donald Trump kunngjorde i begynnelsen av juni at han vil trekke USA ut av den globale klimaavtalen.

Trump mot Macron

De siste timene av toppmøtet ligger dermed an til å bli et oppgjør mellom Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Sistnevnte har gjort Parisavtalen til en fanesak, men på G20-toppmøtet må han trolig bøye av. USA vil neppe godta at begrepet «fossile brensler» strykes fra dokumentet, fastslår en diplomatkilde overfor NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) er av samme oppfatning. Hun sier til NTB at landene i praksis er enige.

– Det har vært tøffe forhandlinger, men jeg opplever at det er enighet nå, sier Solberg, som beskriver USA-avsnittet som et «marginalt» spørsmål.

Gjesteland

Selv er Solberg fornøyd med å ha fått gjennomslag for noen av sine hjertesaker i slutterklæringen.

– Vi har vært opptatt av de større internasjonale initiativene som vi har jobbet med. Det har vi fått inn i slutterklæringen. Det gjelder blant annet finansiering av utdanning, sier Solberg.

Norge er i utgangspunktet ikke med i G20, som består av EU og 19 av verdens ledende økonomier. Men i år har Solberg hatt en stol ved bordet fordi Tysklands statsminister Angela Merkel inviterte Norge inn som gjesteland i den eksklusive maktklubben.

Toppmøtet har gått av stabelen i millionbyen Hamburg, der massive demonstrasjoner har skapt store problemer for arrangørene.

Vanskelige forberedelser

G20-lederne skal gjøre det endelige vedtaket om slutterklæringen helt mot slutten av toppmøtet lørdag ettermiddag.

Diplomater har allerede kranglet om teksten i flere måneder, og de siste dagene har det pågått diskusjoner til langt på kveld og natt mellom landenes topputsendinger.

Spesielt innenfor handel og klima har forberedelsene vært vanskelige. Det skyldes først og fremst den brå kursendringen i amerikansk politikk etter at Donald Trump overtok som president.

Trumps motto er «Amerika først», med klare løfter om å beskytte amerikanere mot globalisering og frihandel.

På G20-toppmøtet er det likevel enighet om en formulering der landene lover å «fortsette å bekjempe proteksjonisme».