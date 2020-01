Klimakur 2030: Disse utslippskuttene kan få Norge i mål

Innen 2030 skal innenlands utslipp fra transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg (såkalt ikke-kvotepliktig sektor), samt fra skog og arealbruk, ned med 45 prosent sammenlignet med utslippene i 2005, har regjeringen lovet.

Miljødirektoratet legger frem et forslag til en rekke mulige tiltak for å nå dette målet. Forslaget har fått navnet «Klimakur» og er på over tusen sider.

I Klimakur 2030 er mulige utslippsreduksjoner og tiltakskostnader for 60 ulike klimatiltak analysert. Tiltakene kan til sammen kutte utslippene med 40 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i kommende tiårsperiode, noe som betyr en halvering av de norske utslippene.

– Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte halvparten av de ikke-kvotepliktige utslippene innen 2030. Men det forutsetter at virkemidler som avgifter, krav, støtte og informasjon kommer på plass raskt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Klimakur 2030 er utarbeidet av en faggruppe ledet av Miljødirektoratet. Gruppen består ellers av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mottar rapporten i fredag morgen.

NRK forklarer Hva betyr «ikke-kvotepliktig sektor»? for svar Kort fortalt: Transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg. Utslipp fra disse sektorene er ikke med i EUs marked for klimakvoter. Hva er et marked for klimakvoter? Den som eier en kvote i EUs kvotemarked, har rett til å slippe ut ett tonn CO2 eller tilsvarende utslipp av andre klimagasser. Det gjør at EU kan sette en grense for hvor mye utslipp som skal være lov. Det gjør også at bedrifter kan kjøpe seg fri hvis de ikke klarer å redusere utslippene sine. Hva da med utslipp fra den ikke-kvotepliktige sektoren? Norge har lovet å redusere disse utslippene med minst 45 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippene i 2005. I rapporten Klimakur 2030 får regjeringen råd om hvordan den kan overgå målet, og kutte minst 50 prosent. Kommer de til å nå målene? Regjeringen sier de skal få det til, men at de ikke er villig til å ofre økonomisk vekst. Derfor lover de ikke å følge alle rådene i rapporten Klimakur 2030. Andre partier mener det ikke er offensivt nok. Les mer om klima Forrige Neste

Vi må endre vaner

Klimakur foreslår å kutte 5,1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter fra norsk jordbruk. Mesteparten av dette kuttet bør skje ved endret kosthold og mindre matsvinn, ifølge faggruppen.



«Tiltaket forutsetter at forbrukerne endrer vaner. Jordbruket må så tilpasse produksjonen til etterspørselen og øke produksjonen av matkorn, frukt, bær og grønt der forholdene er egnet. Både kostholds- og matsvinntiltaket forutsetter også innsats i de andre leddene i verdikjeden fra bonde til bord.» skriver de i en pressemelding.

Utslippsfri trafikk

Klimakur 2030 forventer at det utvikles et tilstrekkelig utvalg utslippsfrie kjøretøyer til å dekke det meste av transporten på norske veier. Det forutsetter blant annet god nok ladeinfrastruktur og politiske virkemidler som gjør overgangen til utslippsfrie kjøretøyer enkel.

Bedre logistikk, færre og større lastebiler og effektivisering kan gi stort potensial til å redusere tungtransporten.

Og sykkel, kollektiv og gange må ta unna veksten i persontrafikken i de ni største byene i landet.

Klimakur legger til grunn økt bruk av avansert biodrivstoff, altså drivstoff som ikke er laget av mat- og fôrvekster, men av avfall og rester.

Forutsetter økonomisk vekst

Før klimakuren presenteres har partilederne lovet å gjennomføre en rekke av forslagene, eller finne alternativer som gir like store utslippskutt. Men det er ett vilkår: Klimakuttene må ikke gå utover den økonomiske veksten.

– Å komme igjennom det grønne skiftet på en måte der folk får dårligere lønnsvilkår, dårligere velferdsstat, dårligere liv for seg og sin familie, det går ikke, sier den ferske klimaministeren til NRK.