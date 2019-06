Klimagassutslippene økte i Norge

– Hovedårsaken til økningen er at vi bruker mindre palmeolje, og det er en villet politikk. Men vi har ennå ikke nok av det gode biodrivstoffet til å erstatte palmeolje, sier Ola Elvestuen om hvorfor utviklingen i utslippene av klimagasser gikk feil vei fra 2017 til 2018.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det mer utslipp fra veitrafikken i fjor enn året før, en økning på tre prosent.

Oppgangen skyldes at det har vært en mindre andel biodrivstoff i drivstoffblandingen. Årsaken til det er i hovedsak en kraftig reduksjon av importert palmeolje, skriver SSB.

Lover «dramatiske» kutt

– Vi har jobbet hardt for å få ned bruken av palmeolje i drivstoff på grunn av risikoen for avskoging i regnskogland. Arbeidet med å erstatte palmeolje må forsterkes i årene fremover. Vi skal ned minst 45 prosent frem mot 2030. Jeg skal legge frem en plan for det til neste år, så det er ingen tvil om at utslippene skal dramatisk ned i Norge de neste årene, bedyrer Elvestuen.

– Effekten av elbiler må begynne slå inn, vi må ha mer av det gode biodrivstoffet, og vi må få det på plass også innenfor tungtransport, skipsfart og etter hvert luftfart.

Elvestuen peker blant annet på innføring av elferger, mer miljøvennlige hurtigbåter og innblanding av biodrivstoff innenfor luftfarten som noen av de kommende tiltakene.

200.000 tonn mer

Utslippene av klimagasser i Norge var på nesten 53 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2018. Det vil si at det ble sluppet ut omtrent 200.000 tonn CO₂-ekvivalenter mer enn i 2017.

Sjekk ditt utslipp i denne klimakalkulatoren

Samtidig har utslippene av klimagasser fra olje- og gassutvinning gått ned med over 1 prosent fra 2017 til 14,5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel har også gått ned i 2018, ifølge norskpetroleum.no.