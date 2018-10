Ifølge SSB falt norske klimagassutslipp med 1,7 prosent fra 2016 til 2017.

Målt i såkalte CO₂-ekvivalenter betyr det at klimagassutslippene bare er 2,4 prosent større i dag, enn de var i 1990.

Men nyansene er ikke like oppløftende, ifølge en ny rapport fra tankesmien Norsk klimastiftelse.

– Vi har ikke klart å kutte i vårt bruk av fossile brensler. Vi bruker 30 prosent mer olje og gass nå, enn vi gjorde i 1990. Men dette vises ikke på statistikken, sier professor Helge Drange ved Universitet i Bergen, som har laget rapporten.

GRØNNVASKER: – Det blir mindre og mindre gevinster å hente fra effektivisering. Nå må vi gå til kilden av problemet: Vi må bruke mindre fossile brensler, sier UiB-professor Helge Drange.

Reduserer andre utslipp

For å kunne se på helheten i norske utslipp, regnes det norske klimaregnskapet i såkalte CO₂-ekvivalenter. Det betyr at skaden fra andre klimagasser enn CO₂ blir regnet om til hvor mye CO₂-utslipp som må til for å forårsake samme skade.

Altså er ikke alle utslippene bak en CO₂-ekvivalent, faktiske CO₂-utslipp.

Mye av nedgangen i utslippstallene skyldes at vi slipper ut mindre av andre typer klimagasser. Det faktiske utslippet av CO₂ har økt med 29 prosent siden 1990, ifølge rapporten.

– Det blir mindre og mindre gevinster å hente fra effektivisering. Nå må vi gå til kilden av problemet: Vi må bruke mindre fossile brensler, sier Drange.

Samtidig som norske CO₂-utslipp øker, har 27 av 36 land i Europa klart å kutte sine CO₂-utslipp. 19 av landene har kuttet mer enn 20 prosent.

I Norge har utslippene økt med 29 prosent, ifølge rapporten. Bare Kypros, som har en økning på 51 prosent, har hatt kraftigere vekst.

FØLGER RETNINGSLINJENE: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier Norges klimaregnskap skjer i samarbeid med SSB og NIBIO, og at det revideres av internasjonale eksperter for å sikre at det følger vedtatte retningslinjer.

– Dette er ikke noe som holdes skjult

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) erkjenner at Norge må gjøre mye mer og i et raskere tempo for å kutte utslippene.

Men påpeker at omregningen til CO₂-ekvivalenter ikke er feil, og at Norges regnskap revideres av internasjonale eksperter.

– Omregningen gjør at vi kan sammenligne klimakonsekvensene for forskjellige klimagasser med ulik levetid i atmosfæren. Sett fra atmosfærens ståsted er det utslippene av CO₂-ekvivalenter som har betydning, ikke kilden, skriver Elvestuen i en e-post til NRK.

Han sier at mange av de norske utslippene som har blitt redusert, har vært «lavthengende frukter».

– Det er for eksempel reduksjon av andre gasser enn CO₂. Særlig i industrien har vi sett en slik utvikling. Dette er ikke noe som holdes skjult. For å få til tiltak med stor effekt på kort sikt, er det fortsatt viktig holde trykk på å redusere utslippene av metan, kjølegassen HFK og svart karbon.

Ifølge Elvestuen jobber regjeringen med å få ned forbruket av olje og gass ved å blant annet satse på flere klimavennlige byer og regioner, samt en fossilfri transportsektor.