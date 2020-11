«Dommedagstøv» og «håpløst utilstrekkelig modell».

Kritikken hagler etter at den norske økonomen og klimaforskeren Jørgen Randers og medforfatter Ulrich Goluke nylig publiserte en artikkel om global oppvarming i tidsskriftet Scientific Reports. Tidsskriftet eies og drives av anerkjente Nature.

I artikkelen kommer duoen med en rekke dystre spådommer basert på sin egen klimamodell ESCIMO .

FÅR PEPPER: Klimaforsker og økonom Jørgen Randers ledet blant annet Lavutslippsutvalget i 2005. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Intet hadde vært bedre enn at vi tar feil, sier Randers til NRK.

Ifølge Randers og Goluke viser modellen deres at vi allerede har passert «the point of no return». Global oppvarming vil forsterke seg selv uavhengig av nye utslipp av klimagasser.

Studien er omtalt av flere internasjonale medier, blant annet i USA og i Storbritannia.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Flere kjente klimaforskere tok til motmæle på sosiale medier. Også blant norske forskere har artikkelen vakt oppsikt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Selvforsterkende oppvarming

TILBAKEKOBLING. Mindre is betyr at mer av solas energi absorberes av havet. Foto: NASA

Randers og Golukes konklusjoner hviler på en del kjente mekanismer der global oppvarming fører til endringer som gir enda mer oppvarming. Slike «feedback loops» kan være:

Smelting av is gjør at mindre av solenergien reflekteres tilbake til verdensrommet, noe som gir mer oppvarming og mer smelting. Høyere temperatur gir mer vanndamp i lufta, som igjen fanger mer varme og gir høyere temperatur. Tining av permafrosten fører til utslipp av klimagasser fra bakken som igjen gir mer oppvarming og mer tining.

Det spesielle med Randers og Golukes modell er at disse effektene alene er nok til å holde global oppvarming gående fram til år 2500. Selv om vi skulle kutte alle klimagassutslipp i morgen.

Resultatet er stikk i strid med det en rekke andre moderne klimamodeller viser.

– Hvis vi har rett, som jeg er temmelig sikker på at vi har, så har vi bidratt til å forbedre klimamodellene og kan gi bedre innspill på politikk, sier Randers til NRK.

Ifølge artikkelen er den én måte å bryte den onde sirkelen på: Å stanse alle utslipp og samtidig suge enorme mengder karbon ut av atmosfæren.

Slakter forfatternes modell

Men den matematiske modellen Randers og Goluke har brukt for å simulere klimaet, får det glatte lag av flere anerkjente klimaforskere.

– Etter å ha diskutert det med flere kollegaer, mener vi denne modellen ikke har noe troverdighet, sier professor Richard Betts ved universitetet i Exeter til The Independent.

Direktør for klima og energi ved The Breakthrough Institute, Zeke Hausfather, avfeier også studien som tøv. I en melding til NRK skriver han at Randers og Goluke antar at «feedback-loopene» er mye sterkere enn det det meste annen forskning tyder på.

– Min bekymring er at folk ikke får med seg at dette er en artikkel skrevet av ikke-eksperter der resultatene er stikk i strid med våre mest avanserte modeller av jordas klima, skriver han i en melding til NRK

Også den kjente klimaforskeren Michael E. Mann fyrte løs på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Norsk forsker støtter kritikken

Seniorforsker Bjørn Samset ved klimaforskningssenteret Cicero har lest studien til Rander og Goluke. Han sier seg «i all hovedsak» enig i kritikken.

KRITISK: Seniorforsker Bjørn H. Samset ved Cicero senter for klimaforskning. Foto: CICERO / CICERO

– Det de har gjort er å ta sin spesielle modell, med de antakelsene den har, og kjøre den fram i tid. Det er helt greit. Men når man sier at «dette vil skje» og «dette har skjedd» så mener jeg det blir feil, sier han til NRK.

– Vi har fortsatt muligheter til å begrense de verste konsekvensene av global oppvarming. Det vil bli krevende, men vi kan utgjøre en forskjell, legger han til.

Står inne for artikkelen

Jørgen Randers sier til NRK at han står inne for både bruken av modellen og konklusjonene som trekkes.

– Det er feil å si at ikke vår modell kan brukes til å analysere denne typen spørsmål, sier han til NRK

Randers innrømmer at modellen er langt enklere enn de mest avanserte klimamodellene. Han mener det derimot er en styrke, ikke en svakhet.

– Poenget er at det er en annerledes modell som er kasual, dynamisk og bygger på fundamentale fysiske årsaksmodeller, sier han.

Randers mener at når den forholdsvis enkle modellen kommer til et såpass dramatisk resultat, er det et tegn på at de mer avanserte modellene må undersøkes nærmere.

– Grunnen til at vi skriver dette, er at vi ber på våre knær om at de undersøker om dette finnes i deres modeller. Nå har vi deres oppmerksomhet, sier Randers.

Han sier han håper artikkelen virker motiverende snarende enn demotiverende.

– Det vi sier gjør det enda viktigere at vi snarest kutter ut kull, olje og gass. Så må man raskt forbedre karbonfangst og -lagringsteknologien slik at man kan suge tilstrekkelig med karbondioksid ut av atmosfæren.

Randers sier han absolutt ikke tar seg nær av at resultatene hans sables ned av en rekke kjente klimaforskere.

– Nei, jeg er henrykt og har fått til det jeg ville.