Støtten til det grønne skiftet kan bli svekket hvis velgerne forbinder en kaotisk kraftsituasjon og skyhøye strømpriser med klimapolitikk, mener klimaforsker Asbjørn Torvanger i Cicero.

Energikrisen i Europa gir skyhøye strømpriser også i Norge. Og verre kan det bli til vinteren, spår ekspertene.

Regjeringen vil elektrifisere olje- og gassinstallasjonene på norsk sokkel med strøm fra land, for å kutte bruken av lokale gassturbiner til å lage strøm. I dag brukes gassen man utvinner fra sokkelen til å lage strømmen på mange av plattformene.

Poenget med elektrifseringen er å få ned noen av de største punktutslippene i Norge, for å nå de politisk vedtatte målene om kutt i utslippene av karbondioksid (Co₂).

Men politikerne må tenke seg nøye om, om det er en god bruk av den norske vannkraften å sende den ut på sokkelen.

For selv om man da kan sende mer gass til EU, bør klimaeffekten vurderes på europeisk nivå, mener Asbjørn Torvanger i Cicero senter for klimaforskning, som i 2014 regnet på elektrifisering av sokkelen sammen med konsulentselskapet Pöyry. For gassen som brennes i gassturbinene, blir ellers eksportert og brukt i andre EU-land.

– For å nå klimamålene må vi bygge ut fornybar energi, og også energi som fungerer når det for eksempel blåser lite. Da er den norske vannkraften ekstra verdifull, mener Asbjørn Torvanger, klimaforsker i Cicero. Foto: Johan B. Sættem

– Jeg mener det er en ekstra problematisk politikk i dag. I tillegg til en lite robust klimaeffekt i Europa, så er det snakk om å bruke 10 prosent av kraftproduksjonen i Norge på å elektrifisere sokkelen. Dermed blir det mindre vannkraft i det europeiske kraftsystemet. Og vi er i en situasjon med energikrise i Europa, sier han.

I et normalår produserer Norge ca. 155 TWh med strøm, ifølge NVE. Equinor har beregnet at selskapets elektrifiseringsplan vil kreve 10-12 TWh, mens vindkraftbransjens organisasjon Norwea har beregnet det samlede kraftbehovet for elektrifisering til 15 TWh.

I en debattinnlegg i DN denne uka, skriver klimaforskeren at det å tro at jo høyere kraftprisen blir, jo raskere går det grønne skiftet, er holdninger som vil være en bjørnetjeneste for klimapolitikken i EU og Norge.

– Når du kommer i en så kaotisk situasjon som i dag, så vil det også kunne svekke oppslutningen om det grønne skiftet og klimapolitikken i Norge og Europa, sier han til NRK.

Men klima- og miljøminister Espen Barth Eide står fast på at det er riktig å elektrifisere.

– Jeg mener at elektrifisering er et riktig og viktig tiltak. Det er et reelt klimatiltak, fordi det får ned utslippene på noen av Norges største utslippspunkter. Og det vil også forberede oss på en fremtid der gassen etter hvert kan bli til blått hydrogen, sier han.

– Fordi vi er en så integrert del av det europeiske energisystemet, så stemmer rett og slett ikke Torvangers resonnement. Hvis verden hadde planlagt for evige utslipp, så ville han hatt rett, sier statsråden.

Torvanger ser det på en ganske annen måte:

– Det er nettopp fordi vi er sterkt integrert i det europeiske kraftsystemet, at det å sende vannkraften til sokkelen, betyr at vi må bruke mer kull i det europeiske kraftsystemet. Og når vi snakker om investeringer på kanskje 50 milliarder i nett og kabler vil selskapene ønske å produsere lenger for å få tilbakebetalt investeringen. Det er påfallende at norske politikere som legger så stor vekt på EU-samarbeid, er uvillig til å kjøpe EU-kvoter for å dekke utslippene på sokkelen, når dette har en sikrere klimaeffekt og sannsynligvis er billigere, svarer Torvanger.

– Er det en klimapolitikk som er basert på realiteter, eller er det ønsketenkning, Espen Barth Eide?

– Europas grønne giv og også nå med det siste tiltaket som kalles Repower Europe, er en veldig omfattende og konkret plan fra fossilt til fornybart, både i produksjon av energi, og bruk av energi. Dette er en stor og krevende omstilling, og Norge må finne sin plass i den, sier klima- og miljøministeren.