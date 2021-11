Klimaendringene tvinger isbjørnen til diettendringer

En ung binne jager en reinsdyrbukk ut i det iskalde vannet, fanger og drukner den, for så å trekke den på land for å spise den.

Et forskerteam filmet det hele:

– Hele situasjonen var så fantastisk. Det var som å se en dokumentarfilm. Du kunne nesten høre stemmen til en forteller som sa at du absolutt må se denne hendelsen fordi vi mest sannsynlig aldri vil se noe lignende igjen.

Det sier Izabela Kulaszewicz, biolog ved universitetet i Gdansk til AFP.

Det dramatiske skuet utspilte seg på Svalbard 21. august 2020, men ble først nå kjent gjennom en forskningsartikkel.

Sommeren er den tiden på året da det er minst havis. Med isen forsvinner også selene, som er isbjørnens viktigste mat.

Isbjørnbinnen i kamp med reinsdyret. Foto: IZABELA KULASZEWICZ / AFP

Hevder isbjørnen endrer diett

Så uvanlig var hendelsen at det ble artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Polar Biology.

I den henvder forskerne at hendelsen er en av flere observasjoner som tyder på at isbjørn har begynt å jakte på landdyr.

– Rein kan være viktig, i det minste for noen isbjørner, når de må være på land over lengre perioder. Det sier Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. Han er en av medforfatterne av artikkelen.

Den magre sommerperioden har blitt lengre med klimaendringene. Å spise rein er et spørsmål om overlevelse, argumenterer forskerne.

To dager etter at forskerne filmet hendelsen, ble den samme isbjørnen observert mens den åt et annet reinsdyrkadaver.

Isbjørnbinnen mesker seg med fangsten etter å ha dratt den på land. Foto: IZABELA KULASZEWICZ / AFP

Ifølge artikkelforfatterne er det ting som tyder på at isbjørn har jaktet hyppigere på rein de siste tiårene.

To faktorer spiller inn: Isbjørnen er strandet på land i lengre perioder når isen blir borte om sommeren. Og antallet rein har steget jevnt siden det ble jaktforbud på rein i 1925.

Ikke nok til å redde isbjørnene

Andre eksperter advarer imidlertid mot å lese for mye inn i hendelsen:

– Hvis isbjørn drepte rein på 50- og 60-tallet, ville det sannsynligvis ikke blitt observert av noen, siden det var få mennesker, få isbjørner og få reinsdyr på Svalbard den gang, sier professor Andrew Derocher ved University of Alberta.

Men reinsdyrdietten vil nok ikke bidra til å øke isbjørnpopulasjonen, advarer ekspertene. Isbjørner er dyktige svømmere, men kan ikke holde tritt med rein over lange avstander på land.

– Selv om et sporadisk vellykket jaktforøk på rein kan være bra på kort sikt for en enkelt bjørn, eller to, og media, så tror jeg det har liten betydning på bestandsnivå, hverken for isbjørn eller rein, sier professor Ian Stirlin, fra Canadian Wildlife Service.

– Det er ikke nok is til å opprettholde isbjørnbestanden. Gitt trenden mistenker jeg at isbjørnbestanden i Barentshavet, som inkluderer Svalbard, vil forsvinne i løpet av dette århundret, mener Derocher.

Her ble isbjørnen observert mens den jaktet på reinsdyr.