– Dette er veldig bra, og det viser at de tar situasjonen på alvor. Oljesektoren er den største utslippskilden vi har i Norge, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NRK.

Mandag ble det kjent at Equinor skal bruke 20 milliarder på klimagassutslipp og vil bli helt utslippsfrie i 2050

Samtidig lover de å kutte klimagassutslippene i Norge med 40 prosent innen 2030.

Hevder Norge er ledende på å få ned forbruket

– Det er ambisiøst og det er store tall, og så får vi se om denne sektoren etter hvert må øke ambisjonene. Det er ingen tvil om at vi og verden må ned i nesten null utslipp i løpet av de neste 30 årene, svarer Elvestuen på spørsmål om målet til Equinor er ambisiøst nok.

– Men de største utspillene kommer fra bruk av olje, ikke fra produksjonen – hva tenker du om det?

– Verden må ha ned forbruket av olje og gass, når Europa sier de skal bli klimanøytrale i 2050 vil det bety at gassforbruket må ned i null. Bensin og dieselsalget går ned i Norge og vi har fått til en elbil-revolusjon. Norge er ledende på hvordan få ned forbruket på bensin og diesel, det vil føre til at også produksjonen vil bli mindre i årene fremover, sier Elvestuen.

Hylles og kritiseres

Leder Frederic Hauge i Bellona mener målsettingen er et «historisk skifte».

– Det er veldig positivt at oljeindustrien endelig skjønner at de må ta klimagrep. Det var jaggu på tide. Hvis vi ser tilbake på den gangen Statoil og Frp kjempet mot elektrifisering, så viser dette at det har skjedd en stor holdningsendring, sier Hauge til E24.

Natur og Ungdom lar seg derimot ikke imponere over målsettingen.

– Dette er først og fremst et pressestunt fra fossilene, ikke noe klimatiltak som monner. De store utslippene kommer fra bruk av olje, ikke produksjon, sier Andreas Randøy innstilt nestleder i Natur og Ungdom.

Klimaforsker: – På god vei mot Parisavtalens mål

Forskningsleder Glen Peters ved Cicero senter for klimaforskning er i utgangspunktet positiv til oljebransjens klimaambisjoner.

– Jeg synes det er bra at norsk olje– og gassindustri er minst like ambisiøse som regjeringens klimamål, sier han til NRK.

Han trekker fram at mål om 40 prosent utslippskutt innen 2030 er i tråd med regjeringens klimamål for Norge.

– Hvis alle bransjer i Norge gjør det samme som olje– og gassbransjen, vil Norge være på god vei mot å gjøre det som trengs for å oppfylle Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til mellom 1,5 og 2 graders, sier Peters.

Ap-leder Støre positiv

Equinors plan om null klimautslipp innen 2050 er nødvendig og kan gjøre norske petroleumsprodukter mer konkurransedyktige, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han tror imidlertid de som jobber med olje og gass i dag kan være med å videreutvikle Norge til å bli en annen type energinasjon.

– Utvikling av havvind og et kraftnett i Nordsjøen kan legge grunnlaget for at vi i Norge kan selge energi til Europa også i det lange løp, sier Støre.

Dersom olje og gassindustrien lykkes med kuttene, vil det bidra kraftig i det norske klimaregnskapet.

Norge har ligget på samme nivå i CO₂-utslipp siden 1990, mens svenskene har lykkes med kraftige reduksjoner.