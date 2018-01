Klassekampen: Tonning Riise kjenner seg ikke igjen i voldtektsanklagen

Episoden skal ha skjedd på et fylkesårsmøte i Unge Høyre i 2014. Ifølge Aftenposten ble hendelsen varslet inn til Unge Høyre umiddelbart, uten at det fikk noen konsekvenser.

Til avisa skal jenta ha sagt at hun ikke ønsket seksuell omgang med den gang 25 år gamle Unge Høyre-lederen, men at hun var veldig beruset, og husker lite av det som skjedde.

I en tekstmelding gjengitt i Klassekampen mandag skriver Tonning Riise: «Jeg har bekreftet at vi hadde sex og at begge hadde drukket alkohol. Det skulle aldri skjedd, og det beklager jeg veldig. Utover det kjenner jeg meg ikke igjen i saken slik den er gjengitt i media»

Ifølge avisa skrev han også at han ikke «ønsker å delta i noen offentlig diskusjon om dette», og at han ikke vil gi flere kommentarer.

– Det var et fåtall av personer som visste om, eller hadde hørt et varsel i 2013–2014 knyttet til noen enkeltsaker, men der har vi sagt at der skulle det ha vært reagert, og sakene skulle ha blitt undersøkt nærmere, sa Solberg. Du trenger javascript for å se video. – Det var et fåtall av personer som visste om, eller hadde hørt et varsel i 2013–2014 knyttet til noen enkeltsaker, men der har vi sagt at der skulle det ha vært reagert, og sakene skulle ha blitt undersøkt nærmere, sa Solberg.

Riise trakk seg som Unge Høyre-leder med umiddelbar virkning 10. januar I et Facebook-innlegg skrev han blant annet at #MeTooo-kampanjen har vært en vekker for ham, og at han erkjenner å ha utvist «dårlig dømmekraft» ved flere anledninger, men at han aldri med vilje har forsøkt å oppføre seg ufint mot noen.

Solberg: – Burde ikke ha blitt gjenvalgt

Mandag svarte Høyre-leder Erna Solberg NRK på hvordan det var mulig at partiet hadde blitt gjort opppmerksom på upassende oppførsel fra Unge Høyre-lederen elleve ganger siden 2013 – men at han likevel ble gjenvalgt som leder, og fikk stortingsverv.

Ifølge Solberg gikk det konkrete varsler inn til Unge Høyre og valgkomiteen, som ble undersøkt i 2013-2014.

– Men man gikk ikke grundig og langt nok inn, slik at man kunne få avklart hva som faktisk hadde skjedd, og det fikk ikke noen konsekvens for Kristian Tonning Riise på det tidspunktet. Der burde vi har gjort en helt annen jobb.

Ifølge statsministeren burde Tonning Riise verken ha blitt gjenvalgt som leder eller blitt stortingskandidat dersom hun hadde fått vite hva partiet visste på daværende tidspunkt.

Siden 11. januar har Høyre motatt 21 varsler om seksuell trakassering fordelt på 12 personer i Høyre. Ti av varslene skal dreise seg om Tonning Riise. De andre er både i ungdoms- og moderpartiet.