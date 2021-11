Klart for tøffe budsjettrunder: SV krever SFO-milliard

– Til tross for ord og løfter i valgkampen, har ikke regjeringen foreslått 1 krone til gratis SFO i sitt tilleggsbudsjett. Det er ambisjonsløst. Jeg lurer på når de har tenkt å starte denne satsinga, om ikke de skal gjøre det nå, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø til NRK.

NRK treffer henne i en pause i forberedelsene til morgendagen. Klokken 14 mandag starter budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp.

Tre timer før skal SV legge fram sitt alternative budsjett. Og prioriteringene her vil bli fulgt opp i forhandlingsrommet, sier Bergstø.

Blant punktene øverst på kravlista står 1 milliard kroner til skolefritidsordningen (SFO).

SV: Ett skoletrinn bør få gratis SFO

SV vil gjøre det gratis for alle barn til og med fjerde trinn å være på SFO. Men milliarden som partiet akter å kjempe på plass i 2022-budsjettet rekker ikke til mer enn ett trinn.

– Det vil være nok til ett trinn. Så er det klart at alle reformer må tas trinnvis, også SFO, så det er en viktig start, sier Bergstø.

Lista over kravene til SV begynner å bli lang, allerede før SVs alternative budsjett er presentert.

Tidligere i dag fortalte Bergstøs partikollegaer VG at de ville kreve å gi olje- og gasselskapene nye milliardavgifter.

Ifølge NTB vil partiet også kreve 500 millioner kroner ekstra til kollektivtrafikken og en økning i CO₂-avgiften.

Til Klassekampen har partiet sagt at de vil prioritere tannhelse til eldre, unge og spesielt utsatte grupper, til en prislapp på 1,15 milliarder kroner.

– Klokt å komme oss i møte

Bergstø skal møte statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) regjering i forhandlingene.

Og hun er tydelig på at regjeringen må komme SV i møte, dersom det skal bli enighet om budsjettet.

– Nå skal vi legge frem vårt forslag, og så gjør de klokt i å komme oss i møte. I hvert fall hvis de ønsker å få en ny politisk kurs for landet.

Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Milana Knezevic / NRK

Støre mener regjeringen og SV er enige om at SFO må bli billigere. Og om den nye retningen landet de vil at nå skal ta.

Han er forberedt på tøffe forhandlinger, men har tro på at de kommer i mål.

– Ja, det tror jeg. Men når du setter deg ned for å forhandle så er det for å gjøre en ordentlig jobb. Men jeg tar det som utgangspunkt, så skal vi lytte nøye og bidra til å finne gode løsninger, sier Støre til NRK.

Kirsti Bergstø (SV) og Henrik Asheim (H). Foto: NRK

Høyre: – Må begynne med de som trenger det

I Stortingets arbeids- og sosialkomite sitter Henrik Asheim (H). Han mener SVs krav til regjeringen er en feilprioritering.

Heller enn å gi alle barn på et trinn gratis SFO, mener han alle barn i lavinntektsfamilier burde få det.

– Hvis vi først skal bygge ut ordninger så må vi begynne med de som trenger det, sier Asheim til NRK.

Også Asheim tror forhandlingene mellom regjeringen og SV blir tøffe. Han tviler imidlertid på at det kan bli brudd i forhandlingene og regjeringskrise.

Regjeringen og SV har rett over ti dager på å bli enige før finanskomiteen skal komme med sin innstilling i Stortinget.

– Bare denne helgen her har SV vært ute med krav på over 7 milliarder kroner, og alt ser ut til å være akkurat like viktig. Det betyr at her får Ap og Sp bryne seg på et parti som krever mye og ikke ser ut til å prioritere hva som er det viktigste, sier han.