Klart for prinsessebryllup – dette må du vite

Lørdag gifter prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett seg i en utendørs vielse i Geiranger.

Prinsesse Märtha Louise er nummer fire i arverekken til den norske tronen, men hvilken rolle får egentlig paret fremover?

Her kan du få svar på:

Blir Durek Verrett nå prins?

Nei. Han blir ikke en del av kongehuset og får, i tråd med det som har vært tradisjon, heller ingen kongelig tittel, har kongehuset opplyst.

Slik var det også da kong Haralds søstre prinsesse Astrid og prinsesse Ragnhild i sin tid giftet seg med henholdsvis Johan Martin Ferner og Erling Lorentzen, og slik var det da prinsesse Märtha Louise giftet seg med Ari Behn. Heller ikke de fikk prinsetitler.

Det var mange som ville sikre seg et bilde da prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett forlot Ålesund fredag. Foto: Mia Ytreberg / NRK

Hvilken rolle får paret i kongehuset?

Det korte svaret er ingen, ettersom verken prinsesse Märtha Louise eller Durek Verrett er en del av kongehuset. Kongehuset har for øvrig tidligere opplyst at de vil være til stede «ved familierelaterte anledninger, som for eksempel fødselsdagsfeiringer, eller enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at kongefamilien deltar sammen».

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gikk sammen inn til feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag på Slottet i 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kan vi se vielsen direkte?

Nei, det blir ikke mulig for folket å følge vielsen direkte. Brudeparet har solgt rettighetene til bryllupet til det britiske kjendisbladet Hello Magazine og til Netflix.

Det britiske kjendisbladet Hello! har kjøpt eksklusive rettigheter til bryllupet og har møtt paret til et intervju i forkant. Foto: Faksimile / NTB

Pressen og offentligheten får på bryllupsdagen se brudeparet når de kommer ut for å hilse på lokalbefolkningen en gang etter vielsen.

Du kan følge NRKs sending om bryllupet på lørdag direkte her.

I tillegg vil ett eller flere bilder av brudeparet med familien bli sendt ut i etterkant. Bilder fra selve vielsen er det det britiske ukebladet som skal vise.

Kongehusets medlemmer har reservert seg og sagt at de ikke vil la seg avbilde av de mediene som har fått eksklusiv tilgang til bryllupet, Hello og Netflix, når den øvrige pressen ikke har tilgang.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mettee-Marit ankom Hotel 1904 i Ålesund torsdag ettermiddag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Hvor skal paret gifte seg?

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg utendørs på Vinjevollen i Geiranger. Der skal de vies av sogneprest Margit Lovise Holte, som er venninne av bruden. Hun har fortalt at vielsen skal følge liturgien i Den norske kirke.

Holte har sagt at hun ikke synes det er problematisk at hun skal vie en som sier han er sjaman.

– Jeg registrerer at det er mange meninger om det. Men vi prester vier jo mennesker som vi både er enige og uenige med og av ulik religiøs tilknytning, sa Holte til NRK.

Etter vielsen skal bryllupsfesten holdes på Hotel Union i Geiranger.

Da har paret allerede feiret i to dager. Bryllupsfeiringen begynte torsdag kveld med en bli kjent-fest i Ålesund, før brudefølget dro sjøveien til Geiranger fredag, der det er en fest med latinamerikansk salsa-tema fredag kveld, ifølge Hello Magazine.

Paret skal vies utendørs på Vinjevollen i Geiranger, før det blir bryllupsfest like ved siden av på Hotel Union. Foto: Astri Husø / NRK

Kommer det mange kongelige gjester i bryllupet?

Presseansvarlig for bryllupet, Simon Eriksen Valvik, har gjort det klart at de ikke kommer til å dele gjestelisten ikke blir delt med offentligheten eller pressen, fordi bryllupsfesten er privat.

Men vi vet likevel litt om hvilke kongelige gjester vi kan vente oss – og ikke.

Brudens familie er selvskrevne gjester. I en pressemelding fra kongehuset har de opplyst at både kongeparet, kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid, kong Haralds søster, skal være til stede under bryllupsfeiringen. Noen av dem vil være med på deler av den, men ikke alle dagene.

I tillegg kommer kronprinsesse Victoria av Sverige sammen med sin ektemann prins Daniel, i tillegg til prins Carl Philip og prinsesse Sofia, bekrefter det svenske kongehuset til NRK.

Danmarks kongefamilie kommer ikke til å være representert i prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup, har kommunikasjonsavdelingen ved det danske kongehus opplyst til Billed-Bladet.

Det er vennskap og tette bånd mellom den svenske og den norske kongefamilien. Her er kronprins Haakon sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel av Sverige under det norske kronprinsparets offisielle besøk i Sverige i 2022. Foto: Annika Byrde / NTB

Hvorfor har det vært så mye bråk i opptakten til bryllupet?

Det har vakt sterke reaksjoner at brudeparet har valgt å selge de eksklusive rettighetene til bryllupet til ukebladet Hello! og til Netflix, og at øvrig presse ikke vil kunne dokumentere når nummer fire i arverekken til den norske tronen gifter seg.

Dette bryter med det kongefamilien har gjort tidligere. At bilderettighetene blir gitt eklsusivt til en kommersiell aktør, er helt nytt i norsk kongelig historie og har fått presseorganisasjonene til å reagere.

Kongehuset har riktignok ikke gått med på det og vil ikke la seg avbilde av Hello! og Netflix når pressen for øvrig ikke har tilgang.

Hvorfor skal det offentlige betale for sikkerheten (politiet) når det er et privat bryllup?

Hvis det kommer personer som har krav på vern, er det politiets rolle å sikre og beskytte arrangementet, har politiet understreket.

Politiet til stede ved Hotel Union i Geiranger. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Bare at den norske kongefamilien er til stede, utløser et betydelig sikkerhetsbehov. Slik er det overalt der kongen ferdes. Politiet har et ansvar for å sørge for sikkerheten til kongen – som er Norges statsoverhode – og til kongefamilien. Politiet har også et ansvar der det er samlet mye folk, å sørge for at både publikum, fastboende og bryllupsgjester er trygge og kan komme seg frem.

Hvorfor har prinsesse Märtha Louise fortsatt prinsessetittel?

Da prinsesse Märtha Louise ble selvstendig næringsdrivende for over 20 år siden, mistet hun tiltaleformen «Hennes Kongelige Høyhet». Flere har tatt til orde for at hun også burde fratas eller frasi seg prinsessetittelen for å skape en større avstand til kongehuset.

Høsten 2022 ble det besluttet at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skulle representere kongehuset. Men kongen bestemte at hun fortsatt skulle beholde prinsessetittelen.

– Hun er vår datter, og det vil hun fortsette å være. Så hun er prinsesse Märtha Louise, sa kong Harald da.

Det ble imidlertid lagt føringer for bruken av prinsessetittelen, både for henne og Durek Verrett. Ingen av dem skal i henhold til avtalen bruke tittelen i kommersiell virksomhet.

«Dette innebærer at de ikke skal synliggjøre tilknytning til kongehuset i sine egne sosiale mediekanaler, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell virksomhet. Det betyr i praksis at prinsessen og Durek Verrett skal unnlate å nevne denne tilknytningen gjennom for eksempel tagging, bruk av prinsessetittel eller bruk av bilder eller omtale av andre medlemmer av kongehuset i kanaler der kommersiell aktivitet også foregår,» opplyste kongehuset.

Kongen har bestemt at datteren prinsesse Märtha Louise skal ha prinsessetittel. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Prinsesse Märtha Louise er nummer fire i arverekken til den norske tronen. Kan kongen fjerne henne fra arverekken?

Mens kongen har myndighet til å bestemme over tittelen, kan han ikke styre arverekken. Den er nedfelt i Grunnloven, så det er Stortinget som må endre Grunnloven dersom arverekken skal endres.