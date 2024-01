Klart for omkamp om iskanten

– Når isen trekker seg nordover, må oljenæringa få følge etter, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Enkelt sagt vil hun skyve på grensa for den politisk definerte iskanten. Den setter begrensninger for hvor langt nord i Barentshavet det kan letes etter olje og gass.

OLJEFAT: Frp-leder Sylvi Listhaug viser stolt fram oljetønna som tjener som ståbord i partiets korridorer på Stortinget. Foto: Mats Rønning / NRK

Fremskrittspartiet prøvde på det samme for fire år siden. Det var sist forvaltningsplanen for Barentshavet ble revidert. Men partiet var med å sikre flertall for en oppdatering i 2024, ett år tidligere enn det som har vært vanlig.

Og det er denne omkampen Frp nå ruster seg for.

Fakta om iskantsonen Ekspander/minimer faktaboks Iskantsonen er et område i Barentshavet, der det er bestemt at man ikke skal lete eller utvinne olje og gass.

Årsaken til vernet, er at området er spesielt viktig for en rekke fiske- og dyrearter - også truede arter.

Siden isdekket i dette havområdet det varierer i utstrekning fra år til år, har Stortinget etter faglige anbefalinger vedtatt følgende definisjon:

Iskanten går der det er 30 prosent daglig sjanse for mer enn 15 prosent is i april. April brukes som mål, siden dette er måneden der isen har gått lengst mot sør.

Fremskrittspartiet vil i likhet med olje- og gassnæringen ha en en såkalt «dynamisk iskant» - og mener iskanten skal gå «der isen til enhver tid er».

«Demokratisk olje»

Listhaug sier det er viktig av flere grunner å åpne områdene lenger mot nord for oljevirksomhet.

– Det er sikkerhetspolitikk. Det er energipolitikk. Det er også snakk om arbeidsplasser og inntekter for Norge, sier Frp-lederen.

– Norge har et ansvar i Norge for å produsere demokratisk olje og gass, så vi kan forsyne Europa og demokratiske land som vi har et samarbeid med, fortsetter hun.

Partiene på Stortinget – også Frp – er enige om at det ikke skal letes etter olje nær iskanten. Årsaken er at området er viktig for fiske- og dyreliv.

– Det er jo en faglig fastsatt iskantsone. Hvorfor skal politikerne vedta en annen grense?

– Vi vil også selvfølgelig ha en buffersone. Men det er krig i Europa. Vi trenger energi. Vi trenger olje og gass i all overskuelig framtid. Og Norge må ta et ansvar for å produsere den. Men da må vi lete etter mer hvis vi skal holde oppe produksjonen.

– Ikke interesse

Det finnes noen gjengangere i norsk klimadebatt. Oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er ett slikt eksempel. Hvor grensa skal gå for oljevirksomhet i Arktis er en annen.

IKKE INTERESSE: Hildegunn T. Blindheim i bransjeorganisasjonen Offshore Norge sier det er helt andre områder enn rundt iskanten at næringen først og fremst vil hente opp olje og gass. Foto: William Jobling / NRK

– Prinsipielt så mener jo næringen at iskanten bør defineres der iskanten faktisk er.

Men når det er sagt, så opplever ikke vi at det er stor interesse fra våre medlemmer om å lete i Barentshavet nord, sier administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge.

– Så det er rett og slett ikke noen etterspørsel etter det Frp ber om?

– Det som er viktig at vi fortsatt får tilgang til attraktivt areal, spesielt i Barentshavet sør, Norskehavet og Nordsjøen. Men Barentshavet Nord er det foreløpig ikke noen stor interesse for.

SV urolig

Trass i lunken respons fra oljenæringen er SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken urolig.

UROLIG: SV-representant Lars Haltbrekken. Foto: Tale Hauso / NRK

– Ja, vi har sett stor iveren er fra de oljekåte partiene til å stadig gi oljeindustrien tilgang på nye arealer, så vi frykter fir hva som kan skje etter valget i 2025.

– Men næringen selv sier jo at det er helt andre områder den først og fremst ser på nå?

– Samtidig er de jo i prinsippet enig med Fremskrittspartiet, så vi frykter jo at andre partier også kan komme til å hive seg på forslaget fra Frp etter valget, sier han.

– Men også Fremskrittspartiet vil ha en buffer rundt iskanten av hensyn til fisk og dyreliv?

– Iskantsonen beveger seg fra år til år, og hvis vi skal høre på vitenskapen, så sier den at iskantsonen faktisk går mye lenger sør enn det som det politiske flertallet på Stortinget har vedtatt, sier Haltbrekken.

Avviser endring

Listhaug mener verdenssituasjonen gjør det nødvendig å stille flere områder til rådighet for oljenæringen.

– Nå er det på tide å tenke på ansvaret Norge har for å sørge for energiforsyning i en veldig urolig tid. Jeg håper at det trumfer å sitte og degge med og blidgjøre SV.

– Har du helt ærlig troen på at Ap og Sp skal kunne inngå i et flertall med Frp i denne saken – og sette SV på sidelinjen?

– Ja, hvis de skal utvikle næringen og ikke avvikle den, så må de det, sier hun.

KOMMER SNART: Den nye forvaltningsplanen for Barentshavet kommer snart, ifølge klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier regjeringen er i innspurten med forvaltningsplanen. Han har liten sans for forslaget fra Frp.

– Altså jeg synes det er et relativt useriøst og lite faglig utgangspunkt fra Fremskrittspartiet. En stor del av Barentshavet er åpnet, og det er betydelig tilgjengelig leteareal for petroleumsnæringen der. Det er ingen grunn for å endre på iskantsonen sånn som den er nedfelt i Stortingets vedtak, sier han.