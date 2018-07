Kjos: – Slipper ut så mye dritt at det skulle aldri vært lov å fly dem

Bjørn Kjos tar sommerferie etter å ha overrasket ekspertene med overskudd og lovet at fra nå skal store flykjøp erstattes med store overskudd.

– Hva tenker du om at du er sjef for et flyselskap med hensyn til miljøeffekten av økt turisme?

– Det beste flyselskapene kan gjøre er å fly fly som ikke slipper ut så mye. Hvis alle flyselskapene hadde parkert alle gamle drittflyene som flyr rundt omkring så ville du sett ekstreme effekter av det. Det som er ille er at det selv gjennom Oslo Lufthavn går det 20–30–40 år gamle fly. De slipper ut så mye dritt at det skulle aldri vært lov å fly dem.

– Hvorfor bruker du ikke din makt til å presse gjennom forandring, da?

– Vi er bare en bitte liten spiller i den store sammenhengen. Vi får gjøre det som er bra for Norwegian, så får politikerne ordne opp resten, sier Kjos

Friere

Flere utenlandske selskaper har vist interesse for Norwegian den siste tiden, blant annet Lufthansa og eieren av British Airways, IAG.

Kjos kontrollerer 25 prosent av aksjene i Norwegian og er dermed største eier av det børsnoterte selskapet.

Kjos har ikke lyst til å gi fra seg eiermakten. I hvert fall ikke ennå.

– Det er styret som håndterer dette. Men jeg konstaterer at mange selskaper er interessert og dette betyr at vi gjør noe viktig, sier han.

I FOKUS: Både media og analytikere er interessert i om Norwegian kommer til å bli kjøpt opp. Bjørn Kjos mener tidspunktet for å selge ikke er nå Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Er du interessert i å selge dersom prisen er høy nok?

– Som 25 prosent aksjonær i et børsnotert selskap skal jeg ikke styre dette. Jeg skal ikke være nissen på lasset og stritte mot dette hvis de andre aksjonærene vil selge. men jeg mener at det ikke er riktig timing nå. Norwegian har gode fremtidsutsikter og stort potensial til å utvikle seg videre, sier Kjos.

Ingen planer om retrett

Kjos fyller 72 år i sommer.

– Jeg har jo nådd pensjonsalderen for lengst. Men jeg har ikke hatt tid til å tenke på om jeg skal gå av, eller på å finne en arvtaker, men jeg burde gjort det for lenge siden, sier Bjørn Kjos og ler.

Det er ikke mange over 67 år i toppen av norsk næringsliv, og Kjos er den desidert eldste konsernsjefen blant de børsnoterte selskapene på Oslo Børs.

– Vi har en fantastisk kar og gründer på 95 år, Olav Thon, men jeg absolutt har ikke tenkt å holde ut så lenge som ham, sier Kjos.

– Er Thon et forbilde for deg?

– Nei, men jeg har veldig respekt for Olav Thon. Thon og jeg er jo i forskjellige bransjer, og i en slik bransje som jeg er bør du ikke sitte for lenge, sier Kjos.

INGEN ARVTAKER: Bjørn Kjos blir sittende en tid til som konsernsjef i Norwegian. Han har ikke hatt tid til å finne en etterfølger Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Lederstil

Men noe tidspunkt for når Kjos skal trappe ned og gå av som toppsjef, vil han ikke ut med. Norwegian er tross alt hans livsverk. Han var med å etablere selskapet da han som advokat skulle hjelpe bekjente med å overta restene etter Busy Bee som hadde gått konkurs. Da puttet han selv inn penger i selskapet, og noen år senere ble han toppsjef.

3 spørsmål til Kjos Ekspandér faktaboks Hvor lang ferie tar du? – Jeg pleier å ta tre uker. Jeg er ute og seiler, så ferien avhenger av vind og vær. Men tre uker er veldig bra. Hvor ofte sjekker du eposten på ferie? – Jeg sjekker eposten hver dag. Det er slik i denne jobben her at du kan ikke stenge deg totalt ute. Jeg sjekker sikkert eposten ihvertfall to-tre ganger om dagen. Er det ok med shorts på jobb? – Det er sikkert greit. Det er ikke mange som går med shorts i Norwegian, men folk må gå slik de føler seg komfortable, men hvis de er mye ute i møter og treffer kunder så er vel ikke shorts det riktige antrekket.

– Jeg er flink til å delegere, og omgir meg med dyktige og fantastiske kolleger. Det får man energi og overskudd av, sier han.

Les også: Bjørn Kjos: Nå skal det høstes

VIL IKKE GI SLIPP PÅ MAKTEN: Bjørn Kjos har ikke planer om gi seg verken som konsernsjef eller storaksjonær i Norwegian Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

SOMMERKVARTERET: Bjørn Kjos står på farten til sin årlige seilferie da NRK treffer han på hovedkontoret på Fornebu Foto: NRK

Mer press på Russland

Toppsjefen i Norwegian mener at selskapet fremover vil bære fruktene av satsingen på langdistanseflygingene.

Men det er én ting han ønsker seg: Større press fra norske myndigheter overfor Russland slik at Norwegian får fly over Sibir slik SAS har tillatelse til.

– Skal vi få mer trafikk fra de store markedene i Asia til Norge og særlig til Nord-Norge, må vi få fly over Sibir. Det er derfra trafikken fra Asia må gå. Det er et faktum at det flyr 3500 russiske fly over Norge hvert år, mens vi i Norwegian ikke får fly over Sibir. Det er ikke akkurat balanse i dette, sier Kjos.

– Det hadde vært artig om vi hadde fått noen av de millionene kinesere og japanere som flyr til Europa hvert år hit til oss, for det er fra de asiatiske markedene den store turiststrømmene kommer fra. Asiater har nok av sol og sand, de vil oppleve det ekstraordinære som norsk vinter og nordlys, sier Kjos.

