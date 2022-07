Kjøpte sex ved Oslo-bordellet: – De var veldig mange

Som NRK tidligere har omtalt, kjenner politiet i Oslo identiteten til hundrevis av personer som har kjøpt sex ved bordellet i sentrum.

Mange har fått bøter, og politiet vurderer nå å bøtelegge flere.

Kundene betalte enten kontant eller med Vipps. Betalingsformen kan ha vært med på å avsløre dem.

Å kjøpe sex av voksne straffes normalt med en bot på 25.000 kroner, ifølge jurister NRK har vært i kontakt med.

NRK har snakket med en tidligere kunde ved bordellet i Oslo. Han ønsker å være anonym, men NRK kjenner identiteten hans.

Overrasket over størrelsen

Kunden besøkte bordellet for første gang rundt nyttår i år. Siden den gang har han vært der flere ganger.

I starten ble han overrasket over hvor stort bordellet var.

– De var veldig mange. Det var kanskje to etasjer og flere rom.

Hver gang måtte han gå gjennom en egen nettside og de såkalte operatørene til nettverket. De ga ham adressen, og booket en tid hos bordellet.

– Det går raskt å avtale tidspunkt, det tok ikke mer enn fem minutter.

Betaling skjedde alltid på forhånd. 2000 kroner var den faste prisen for kunden NRK har snakket med. Han betalte stort sett med Vipps, men sier han også kunne betale kontant.

Kundene betalte enten med Vipps eller kontant. Politiet har beslaglagt et millionbeløp i etterforskningen av nettverket. Foto: politiet

Politiet har beslaglagt et millionbeløp i kontanter, samt luksusbiler og hele eiendommer. De sitter også på digitale spor som kan bidra til å identifisere sexkunder, har politiadvokat Jens Andenæs sagt til NRK.

Kunden tenkte ikke over på forkant at betalingsformen kunne avsløre identiteten hans. Han håper ikke han får bot. Enn så lenge har han ikke hørt fra politiet.

Var i flere leiligheter

Gjennom etterforskningen er det kommet frem at nettverket opererte flere steder i Norge. Kunden NRK har snakket med var aldri andre steder selv, men vet at flere av jentene var det.

– De har mange leiligheter, ikke bare i Oslo. Noen ganger drar samme kvinne til andre leiligheter, sier han.

De kvinnene politiet ikke møtte under razziaen i bygården, ble bedt om å ta kontakt med politiet. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Samtidig var kunden aldri i det samme rommet i bygården i Oslo.

– Jeg var alltid i forskjellige leiligheter i samme bygård.

Sentral plassering viktig for omsetning

Simon Häggström er politiinspektør i Stockholm-politiet. Han er ekspert på prostitusjon og menneskehandel, og var med å avdekke et stort prostitusjonsnettverk i Sverige.

Han har fulgt med på den norske saken. Den begynte nemlig å rulle etter at han tipset norsk politi om flere østeuropeiske kvinner som ble fraktet inn til Norge via Sverige.

Han sier bordellene er avhengige av å være sentralt plassert i store byer for å tjene penger.

– Omsetningen blir høyere om man er sentralt, og ikke ute i forstedene. Da mister man mange kunder, sier Häggström til NRK.

Politiinspektør Simon Häggström i Stockholm-politiet er ikke overrasket over at en hel bygård i Oslo sentrum ble brukt som bordell. Foto: Ola Axman / Ola Axman

I Sverige jobbet og bodde mange av kvinnene i Gamla stan i Stockholm, et bra strøk sentralt i byen.

Häggström er derfor ikke overrasket over at man ser en hel bygård fylt med prostituerte bare noen hundre meter unna det norske slott og Stortinget.

Så langt er åtte personer siktet for hallikvirksomhet i den norske saken. Fire av dem er i tillegg siktet for menneskehandel. Alle de fire nekter straffskyld for dette punktet.

Et norsk-ukrainsk ektepar blir betegnet som hovedpersoner i nettverket. Mannen i 30-årene fra Norge giftet seg med den ukrainske kvinnen i 50-årene for noen år siden.