Kjøpesentrene må fortsatt holde stengt – forstår ikke logikken

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De strenge tiltakene videreføres til 3. februar, før det blir en gradvis åpning. Da blir de 25 kommunene delt i to grupper, men samtlige må holde kjøpesentrene stengt fram til tidligst 10. februar.

– De fleste butikker er stengt i dag. Basert på rådene vi har fått fra helsemyndighetene, kan enkeltstående butikker i disse kommunene åpne fra 3. februar. Kjøpesentrene og varehusene må fortsatt holde stengt, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Virke handel anslår at gjenåpningen av en del butikker kan føre til at 40.000 arbeidstakere kan være tilbake i jobb fra onsdag.

Les også: Dette er tiltakene fra onsdag

Reagerer på forskjellsbehandling

Samtidig må butikker som ligger i kjøpesentre og varehus fortsatt holde stengt. Det har fått markedsdirektør Herman Dyrø i Mustad Eiendom til å reagere. Mustad eier blant annet kjøpesenteret CC Vest på Lilleaker i Oslo.

Herman Dyrø i Mustad Eiendom. Foto: Mustad Eiendom

– Jeg ble overrasket. Jeg trodde at et av tiltakene var å åpne opp handelen igjen. Jeg forstår ikke logikken her, sier Dyrø til NRK.

Rammer butikkene hardt

Nedstengingen av samfunnet rammer mange butikker hardt. Henrik Ruud i Grensen sko driver en rekke skobutikker i Oslo-området. Han melder om et fall i omsetningen på 30 prosent under pandemien.

Henrik Ruud i Grensen sko Foto: NRK

– Det har vært ekstremt krevende, spesielt for våre unge ansatte. Akkurat nå har vi 120 unge ansatte som mer eller mindre er 100 prosent permittert. Det er tøft for butikkene også. Tallene våre for i fjor er blodrøde, sier Ruud til NRK.

– Vil hindre risiko for smitte

Helseminister Bent Høie (H) forklarer at de holder kjøpesentrene stengt for å unngå at folk beveger seg for mye.

KORONATILTAK: Helseminister Bent Høie (H) under pressekonferansen om koronatiltak i Marmorhallen i Oslo lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Kjøpesentre som CC Vest har en større kundegruppe enn en lokal butikk. Folk kjører litt lenger for å komme til et kjøpesenter. Det er blant annet basert på risikoen knyttet til mobilitet, når vi har som mål å slå ned en mer smittsom variant av koronaviruset, sier Høie.

Virke vil åpne kjøpesentre

Dyrø i Mustad Eiendom får støtte av Virke som er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

– Det er bra at mange butikker får åpne, men det er fortsatt sånn at veldig mange virksomheter må holde stengt, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke handel.

Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel vil gjenåpne kjøpesentrene. Foto: Virke

– Det er et tankekors at vi stenger ned butikker og kjøpesentre når vi har ti måneder med pandemi bak oss, i tillegg til julehandel, uten at vi har sett at det har forekommet smittetilfeller i butikk, sier han videre.