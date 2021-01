Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det ble en del hamstring i mars da pandemien kom som et knyttneveslag 12. mars. Jeg håper vi ikke kommer dit igjen. Man trenger jo heller ikke å hamstre fordi dagligvarebutikkene skal jo være åpne, sier senterleder Ragnar Sørlie til NRK.

Regjeringen har varslet nye tiltak i forbindelse med smittesituasjonen i Nordre-Follo, der den britiske varianten av koronaviruset har dukket opp.

Blant annet kan kjøpesentre og andre butikker bli stengt lørdag, etter det NRK erfarer.

– Vi vet jo ennå ikke hva som kan skje, vi får se. Man får ikke ta sorgene på forskudd, sier Sørlie.

Usikkert om de får åpne

NYE TILTAK: Lørdag formiddag vil helseminister Bent Høie orientere om tiltak i Nordre Follo og omkringliggende kommuner. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Helseminister Bent Høie (H) skal orientere om de nye tiltakene lørdag klokken 9.

De fleste kjøpesentrene åpner klokken 10. Det gjelder også Amfi Drøbak City, som ligger i Nordre Follos nabokommune Frogn. Men det er foreløpig usikkert om kjøpesentrene får åpne eller om de må stenge i løpet av dagen – noe som kan føre til stort kundetrykk.

– Vi har god kontroll på senterets logistikk med tanke på vakthold, og vi skal klare oss gjennom et slikt type scenario. Men dette er jo ikke noe vi ønsker. Det er jo mange i vår bransje som har hatt tøffe dager i 2020, sier Sørlie.

Dersom sentrene forblir stengt i lengre tid framover, kan det medføre skumle scenarioer med sviktende omsetningstall, frykter han.

– Vi håper jo at vi ikke må stenge. Men samtidig forstår vi jo situasjonen som nå har oppstått, sier han.

Forberedt på mange scenarioer

Ledelsen bak kjøpesenteret Oslo City har hatt flere møter fredag, og de har vært gjennom de ulike scenarioene som kan oppstå.

FORBEREDT: Oslo City hadde fredag møter angående mulige scenarioer som kan oppstå lørdag. De er godt forberedt, sier ledelsen. Foto: Edin Babic

De er godt forberedt, sier Ketil Wold, som er operasjonelt ansvarlig for alle landets Steen & Strøm-kjøpesentre, inkludert Oslo City.

– Nå har vi vært i denne situasjonen siden mars 2020, og vi har hatt en rekke dager som har gitt oss gode erfaringer, blant annet julehandelen og Black Friday, som vi møtte veldig godt forberedt, sier han til NRK.

– Ut ifra den erfaringen sitter jeg her med en veldig god følelse, at det i morgen blir gjennomført på en god måte, sier Wold.

Kjøpesenteret har systemer på plass for å forhindre store kundetrykk dersom det skulle oppstå hamstrekaos.

Han mener det er beundringsverdig at flere kommuner på så kort varsel nå har gått sammen for å håndtere situasjonen.

– Det er veldig godt at vi har både lokale kommuner og sentrale myndigheter som er så raskt på som de er. All honnør til hvordan denne situasjonen blir håndtert, sier han.

Måtte stenge på kort varsel

Fredag måtte alle butikker unntatt de mest nødvendige i Nordre Follo stenge. Flere av kjøpesentrene brukte flere timer på å stenge, og enkelte steder var det lange køer.

I Nordre Follo er kjøpesentrene stengt som følge av smitteutbruddet av den britiske virusvarianten. Lørdag kan også kjøpesentrene i Oslo og omegn bli stengt.

Nordre Follo kommune gikk tidlig fredag ettermiddag ut med beskjed om å stenge klokken 13, mens Ski Storsenter og Kolbotn Torg ikke stengte før flere timer senere.

Det kom ikke noen klar beskjed med et konkret tidspunkt, sier senterlederen ved Kolbotn Torg. Først klokken 16.50 fikk Kolbotn Torg endelig beskjed om å stenge.

– Vi opplevde at den beskjeden kom litt sent i forhold til den pressekonferansen klokken 12, sier senterleder Marianne Thoresen-Larsen.

Senteret vil nå i første omgang være stengt fram til onsdag. De mest nødvendige butikkene, som apotek, er fremdeles åpne.

– Det viktigste her er jo at vi alle bidrar i denne felles dugnaden, så de tiltakene er jo nødvendige for å komme tilbake til normalen så raskt som mulig, sier hun.