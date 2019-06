Kjerstin Braathen blir ny konsernsjef i DNB

Dagens konsernsjef Rune Bjerke har meddelt styret at han ønsker å gå av fra 1. september, etter nær 13 år som konsernsjef, skriver styreleder Olaug Svarva i børsmeldingen.

– Styret har lett etter den best egnede kandidaten til å lede DNB på neste etappe. Det har vi funnet, og vi er glade for at Kjerstin har takket ja til denne oppgaven, sier styreleder Olaug Svarva.

Landets tredje største konsern

Nåværende konsernsjef Rune Bjerke skal ha sagt til styret at han ønsker å gi seg som toppsjef kommende høst. Foto: Johan B. Sættem

Med en markedsandel på rundt en tredel er DNB landets desidert største finanskonsern.

Selskapet er Norges tredje største målt etter markedsverdi, etter Equinor og Telenor. Av finansinstitusjonene i Norden er det bare Nordea som er større.

– Vi ha en konsernsjef som bidrar til høy tillit i samfunnet rundt oss, som gir kundene våre gode opplevelser og som sikrer god lønnsomhet så banken kan investere i vekst og nye produkter, sier Svarva.

Styret skal ha startet prosessen i vinter.

Braathen erstatter Rune Bjerke, som har sittet i konsernsjefstolen siden 2007.

– Føler meg heldig

Den påtroppende konsernsjefen kommer fra stillingen som finansdirektør. Før det var hun øverste leder for bedriftsmarkedet, og har også jobbet i selskapets shipping-divisjon.

Olaug Svarva og resten av styret i DNB har siden i vinter jobbet med å finne Rune Bjerkes etterfølger på toppen i landets største finanskonsern. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg føler meg utrolig heldig som får lede dette supersterke DNB-laget. DNB har et stort samfunnsansvar, og er viktig for kunder over hele Norge. Vi er med kundene våre i alle viktige faser i livet, og vi heier på de bedriftene som tør å satse og skaper verdier og arbeidsplasser for samfunnet. Jeg gleder meg veldig til 1. september, sier Kjerstin Braathen i en kommentar.

– Takknemlig for Bjerkes innsats

Ifølge ansettelsesavtalen skulle Rune Bjerke tre av som konsernsjef innen sommeren 2020.

– Rune legger bak seg en imponerende innsats for DNB, og har gjennomført store endringer kulturelt og finansielt. I dag er DNB en solid og lønnsom bank, som også evner å lage fremtidsrettede tjenester, som de gjorde da Vipps ble utviklet. Styret er svært takknemlig for innsatsen Rune har lagt ned over mange år, sier Svarva.