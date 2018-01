Partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet har flere ganger stått side om side på pressekonferanser og orientert om arbeidet med varslene rundt partiets tidligere nestleder Trond Giske.

Da konklusjonen var klar torsdag unngikk Stenseng, som tradisjonelt har vært en av Trond Giskes støttespillere, å svare på om hun stiller seg bak konklusjonen til tross for spørsmål fra både NRK og flere andre redaksjoner.

– Stiller meg bak konklusjonene i pressemeldingen

Trond Giske har trukket seg som nestleder i Ap etter varsler om trakasserende atferd. Nå står også plassen i sentralstyret på spill. Foto: Solvår Flatås / NRK

Nå skriver Stenseng i en SMS til NRK at hun er enig i konklusjonene i pressemeldingen Arbeiderpartiet sendte ut torsdag:

«Som vi gjorde det klart i går har vi ferdigstilt behandlingen av sakene vedrørende Trond Giske og jeg stiller meg bak konklusjonen i pressemeldingen fra Arbeiderpartiet. Vi har samarbeidet tett gjennom denne prosessen, og vi er enige om at det er Jonas (Gahr Støre, red.anm.) som oppsummerer og kommenterer sakene. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere interne diskusjoner i møter der vi har drøftet krevende og vanskelige saker.»

Flere medier har meldt om intern uenighet rundt håndteringen av varslene og alvorligheten av flere av disse. I pressemeldingen Stenseng nå skriver at hun stiller seg bak, er antall saker utelatt. I pressemeldingen står det bare:

«(...) at det i flere tilfeller har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.»

I pressemeldingen står det heller ingenting om Trond Giskes fremtid i partiets sentralstyre.

I meldingen Støre og Stenseng nå sier de er enige om, står det at det ikke er aktuelt med noen ytterligere reaksjon fra partiets side, siden Giske allerede har trukket seg som partiets nestleder.

– 100 prosent enige

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) sier han og partisekretær Kjersti Stenseng er helt enige om håndteringen av Giske-saken. Foto: NRK

Støre sier til Politisk kvarter på NRK P2 han og partisekretæren er 100 prosent enige i konklusjonen slik den kommer frem i torsdagens pressemelding.

– Jeg har stor respekt for hennes arbeid når hun behandler disse sakene fra hele landet når vi får dem inn. Det er normalen. Det spesielle i denne situasjonen er at det gjelder en nestleder. Da må jeg tre inn. Sentralstyret sa til meg i januar at dette må du avgjøre.

– Men det går stadig rykter om at dere ikke er enige?

– Den pressemeldingen vi sendte ut har vi forfattet ord for ord sammen. At vi har interne diskusjoner om veldig vanskelige saker og belyser dem sammen er helt naturlig. Jeg vil ikke referere fra de diskusjonene. Dette er mitt ansvar, og det vet jeg at Stenseng står helt bak.

– Vi lurer på om partisekretæren er uenig med deg i håndteringen av flere av varslene?

– Da vil jeg vise til at når vi sender ut en pressemelding om vår håndtering av sakene så har vi forfattet den ord for ord sammen og er helt enige i, sier Støre til NRK.

Mer i vente

Konklusjonen legger imidlertid ikke lokk på den siste tidens internt bråk i Arbeiderpartiet.

Torsdag meldte VG at de politiske rådgiverne i Aps stortingsgruppe blir utestengt fra partiets landsstyremøte som skal foregå mandag og tirsdag i neste uke. Det skal ha skapt sterke reaksjoner blant de ansatte i Arbeiderpartiet.

Fredag meldte Dagbladet at rådgiverne Bård Flaarønning og Anne Therese Gullberg slutter som rådgivere for Aps stortingsgruppe. Begge har jobbet tett med Trond Giske.