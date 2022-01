Kjerkol: Naturlig å se på lettelser i koronatiltakene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå tåler vi mer smitte og da er det naturlig å se på lettelser, og det gjør vi, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2.

Hun sier at regjeringen vil gjøre en grundig vurdering av hele den nasjonale tiltakspakken denne uka.

Tallet på antall nordmenn som har fått tredje vaksinedose, blir høyere for hver dag som går. Helsemyndighetene sier at vaksinebeskyttelsen er god mot omikronvarianten, som dessuten gir lavere risiko for alvorlig sykdom.

– Det betyr at vi kan leve med betydelig mer smitte i samfunnet uten at helsetjenesten blir sprengt. Det peker på vei ut, og det ønsker vi alle sammen, sier helseministeren.

Danske myndigheter kunngjorde tirsdag at landet skal lette på alle koronatiltakene 31. januar. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke love at det samme skjer her til lands, skriver VG. Senest 1. februar vil det komme nyheter om veien videre, sier han.

– Da vi gjorde reelle lettelser 14. januar, varslet vi at vi ville la det gå to uker og ha en full gjennomgang med åpning for lettelser underveis, sier Støre.