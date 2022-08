Kjente de drepte: – Meningsløst at det kan skje noe slikt på Otta

– Det blir fryktelig spesielt når du får det så tett innpå som det her, sier ottvær Øyvind Jordet til NRK.

Han sitter på Ødegaarden Bakeri i hjertet av Otta sentrum. Bakeriet er et samlingspunkt for de rundt 2500 innbyggerne i byen ved Rondane i Sel kommune.

Mandag ble Otta rystet av et dobbeltdrap. Et ektepar i 80-årene ble funnet knivdrept i sitt eget hjem.

Drapene skjedde i et borettslag utenfor Otta sentrum. Både siktede og ekteparet bodde her. Kripos har bistått det lokale politiet. Politisperringene på stedet ble opphevet i går kveld. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen

Politiet pågrep og siktet en mann i 40-årene etter at han selv ringte politiet og meldte om hendelsen. Han er nabo med de drepte, og det skal ikke være noen annen relasjon mellom dem.

Hans forsvarer Anders Bjørnsen sier onsdag at den siktede trolig har hatt en langvarig historikk med psykisk helse. Det jobbes med å oppnevne sakkyndige til å gjøre en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen.

Han er onsdag avhørt, men har ikke ønsket å ta stilling til spørsmålet om han erkjenner straffskyld, opplyser politiadvokat Julie Dalsveen i en pressemelding.

– Nå var det vår tur

Jordet hilser på de fleste som går forbi mens NRK prater med ham. Han betegner Ødegaarden bakeri nærmest som et andre hjem.

NRK har snakket med flere som forteller at ekteparet ofte var å treffe her. Jordet så dem sist for ei uke siden. Og han slo gjerne av en prat med ekteparet om de møttes på Ødegaarden.

– Jeg vet godt hvem de er. Stille, rolige og hyggelige folk. Det gjør det ekstra spesielt, det her. Du blir skremt, og tenker at, «ja vel, nå var det vår tur», sier Jordet.

Øyvind Jordet sitter ofte slik på Ødegaarden Bakeri i Otta sentrum. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen / NRK

– De var ofte å se nede i sentrum. Her er man for å treffe folk, kose seg med kaffe og eventuelt et kakestykke.

Møtte kvinnen timer før drapet

– Jeg er sjokkert. Det er så meningsløst at det kan skje noe slikt på Otta.

Grete Stellander Aasen møter NRK på stedet der hun sist traff kvinnen i 80-årene bare timer før hun ble drept.

Grete Stellander Aasen og hunden Lou møtte kvinnen bare timer før hun og ektemannen ble drept i sitt eget hjem på Otta. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen / NRK

– Det er et veldig stille og rolig ektepar, kjempesnille og gode begge to. Det var ikke noe vondt i dem i det hele tatt.

Hver dag mellom klokken 11 og 12 går Aasen tur med hunden Lou. Hun traff ofte den avdøde kvinnen, som var ute i samme ærend.

– Vi møttes støtt i gaten og på butikken. Hun var veldig flink til å gå turer og slikt. Og hun var så glad i denne hunden som jeg går tur med hver dag, sier Aasen.

Grunner over årsaken

Jordet kan ikke huske at Otta har opplevd noe lignende før.

– Man blir gående og grunne på hva som er årsaken til dette. Jeg gjør meg noen tanker, men man vet ikke sikkert.

Han sliter med å se for seg at ekteparet kan ha havnet i noen konflikt.

– Hadde de vært mer brautende hadde man kanskje kunne forstått at det kunne oppstått en konflikt. Jeg kan ikke forstå dette, sier Jordet.

Grete Stellander Aasen møtte ofte den drepte kvinnen på sine daglige turer med hunden Lou. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen / NRK

Heller ikke Aasen kan finne noen grunn til at ekteparet skulle bli drept.

– Jeg synes det er helt forferdelig og grusomt, sier hun.

Familien i sorg

– Jeg har snakket med mine klienter litt tidligere i dag. Det er barna etter de avdøde, og de har mottatt budskapet om drap med sjokk og stor sorg, sier bistandsadvokat Øystein Skurdal til NRK.

Han representerer to voksne barn, en sønn og en datter, til det drepte ekteparet i 80-årene i Otta.

– Vi håper etterforskningen kan gi svar på de mange spørsmålene som oppstår etter det som har skjedd, sier Skurdal.