Kjenner du ordene fra nyhetsbildet?

Mobbe noen for utseende på kjønnsorganet deres

Et seksuelt overgrep

Uønsket seksuell oppmerksomhet Uthenging på grunn av kjønn Et seksuelt overgrep Mobbe noen for utseende på kjønnsorganet deres

Mer enn én av fem har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret, viste en ny rapport. I den kunne vi kunne lese om «kjønnstrakassering». Hva i all verden er det?

Nesten hver dag tas noen for fyllekjøring, og nå viser det seg at en stor andel av de som blir stoppet er unge mennesker. De som stopper de fulle sjåførene jobber i UP. Hva står det for?

En form for kroppshat

Annet ord for Stockholm-syndromet

En type sinnslidelse Annet ord for Stockholm-syndromet Å forakte kvinner En form for kroppshat

I anmeldelsene og sakene om den nye dokumentaren «Framing Britney Spears», kom vi over ordet «misogyni». Kjenner du betyningen av ordet?

It's Britney, bitch

5/10

Foto: Eivind Pedersen

Baneheia-saken seilte opp i nyhetsbildet da det ble klart at Viggo Kristiansen som ble dømt for barnedrapene i Kristiansand, får gjenopptatt saken sin. Så fikk vi vite at Kristiansen «begjærer» seg løslatt. Hva menes med det ordet?