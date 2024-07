Kjennelse: Spionsiktede antas å ha chattet med «føringsoffiser i Kina»

Tirsdag ble nordmannen i 30-årene, som er siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet til fordel for Kina, varetektsfengslet i fire nye uker.

PST sa i forkant av fengslingsmøtet at de mener mistanken mot nordmannen er styrket.

Mannens forsvarer Marius Dietrichson sier at hans klient ikke har drevet etterretningsvirksomhet, men et senter som driver med politiske analyser. Dietrichson sier hans klient i dette arbeidet har hatt kontakt med ulike aktører og stater, og mener han med det bare har gjort jobben sin.

I fengslingskjennelsen kommer det frem at retten mener mannen fortsatt kan mistenkes for forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Retten mener likevel at mistankegrunnlaget ikke er «spesielt sterkt».

Mannen ble pågrepet på Oslo lufthavn mandag 1. juli, på vei hjem fra en reise til Kina. Siden da har det dukket opp nye momenter i saken, går det frem av kjennelsen.

«Føringsoffiser i Kina»

Mannen ble første gang varetektsfengslet tirsdag 2. juli.

Siden den gang har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjennomført flere vitneavhør og gjort en stor mengde beslag.

Samtidig har ikke den spionsiktede nordmannen villet la seg avhøre. Det har seniorrådgiver Eirik Veum i PST tidligere bekreftet til NRK.

I den ferske kjennelsen går det frem at det er kommet til en ny rapport, datert 25. juli.

Ifølge kjennelsen fremgår det av rapporten at «det i beslaget er funnet chatt mellom siktede og det som antas å være en føringsoffiser i Kina».

En føringsoffiser er den i en etterretningstjeneste som har ansvaret for oppfølging av agenter.

I samme rapport kommer det frem at «man har funnet chatt som fremstår å være en oppdragsdialog».

Forsvarer Dietrichson vil ikke gå inn på innholdet i kjennelsen.

– Jeg er avskåret fra å gi mine betraktninger rundt dette, sier Dietrichson til NRK.

Det fremgår ikke i kjennelsen hvem den antatte føringsoffiseren i Kina er.

Etter Kinas lovverk kan alle kinesiske borgere og selskaper bli bedt om å utlevere informasjon til etterretningstjenestene.

Flere vitneavhør mangler

Selv om PST allerede har gjort flere vitnavhør, gjenstår en del jobb, kommer det frem i kjennelsen.

PST har ikke oversikt over alle som kan være aktuelle som vitner i saken. Det er fordi det kan dukke opp nye vitner etter hver som PST går gjennom det beslaglagte materialet, står det i kjennelsen.

«Aktor opplyste at det så langt er rundt 20 vitner i saken som politiet ennå ikke har avhørt», heter det videre.

PST ønsker ikke å kommentere innholdet i fengslingskjennelsen.

Forsvarer Dietrichson påpeker ifølge kjennelsen at nordmannen ikke er siktet for faktisk å ha utlevert etterretningsinformasjon. Han sier også at det ikke er beviser for at nordmannen har samlet inn og utlevert hemmelige opplysninger.

Ønsket møter med departementer

NRK har tidligere omtalt at den siktede nordmannen har hatt kontakt med flere departementer i Norge. Det viser innsyn NRK har fått i korrespondanse mellom den siktede og departementene.

Han ville blant annet ha kontakt med «ansvarlige» i Utenriksdepartementet for å få støtte til selskapet sitt. Han prøvde også flere ganger å få et møte med Forsvarsdepartementet.

NRK har også omtalt at den siktede var medlem av samme lokallag i Arbeiderpartiet som utenriksminister Espen Barth Eide.