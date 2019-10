Kjelder til NRK: Viken Venstre vrakar Grande

Søndag blei det kjend at heile sentralstyret og partileiinga i Venstre stiller seg til disposisjon for partiet og ynskjer å fortsette i partileiinga.

Men no stadfestar to uavhengige kjelder til NRK som begge var på medlemsmøtet i Viken Venstre der deira innstilling blei avgjort, at dei verken ønskjer at dagens leiar Trine Skei Grande eller dei to nestleiarane Ola Elvestuen og Terje Breivik skal fortsette.

NRK har tidligere meldt at Sogn og Fjordane Venstre har levert ei uprioritert liste med namn som bør inn i partileiinga.

No blir det stadfesta av fleire kjelder at Trine Skei Grande ikkje er på den lista.

Trine Skei Grande ønskjer ikkje å kommentere saka og viser til gårsdagens pressemelding der eit samla sentralstyre seier all deira dialog vil gå direkte med valkomiteen og ikkje via media.

Nestleiar Terje Breivik og stortingsrepresentant Abid Raja har tidlegare gått ut og støtta Trine Skei Grande sitt vidare leierskap.

Treng fornying

Ei rekke kjelder seier til NRK at partiet treng fornying.

Viken Venstre, som dekker dagens Buskerud, Akershus og Østfold, har spelt inn meir enn ti kandidatar til valkomiteen, men ikkje kome med ei prioritert liste. Kandidatane er lista opp alfabetisk.

Hvordan har oppslutningen til Venstre endret seg? Grafen viser Vs oppslutning på landsbasis fra de siste kommunevalgene og for 2019. 10 % 5 % 0 % 1999 2003 2007 2011 2015 2019 4.4% 3.8% 5.9% 6.3% 5.5% 3.88861% 3,9 %

Både Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Guri Melby er blant kandidatane Viken Venstre ønskjer skal ta over etter dagens partileiing.

Ei av kjeldene seier at det ikkje var nokon på medlemsmøtet som foreslo at dagens partileiing skulle få fornya tillit.

Fleire vil bytte ut Grande

Som NRK meldte søndag er situasjonen den at sjølv om mange i partiet no har peika på både Sveinung Rotevatn og Abid Raja som partiets nye leiar, manglar dei begge full støtte i sine eigne fylkeslag.

I Unge Venstre, Venstrekvinnelaget og Liberale Studenter kjem dei med ei klar tilråding om at Sveinung Rotevatn bør bli den neste partileiaren, og at Trine Skei Grande må ut.

Vidare kjenner NRK til at Hordaland Venstre opnar for å byte ut Grande med Abid Raja. Sogn og Fjordane Venstre har levert ei "flat" liste med namn som bør inn i partileiinga, og Trine Skei Grande er ikkje på den lista.

Abid Raja og Trine Skei Grande etter ei ei debattsending hos NRK i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Og VG har tidlegare meldt at Troms og Finnmark Venstre også går inn for å vrake Trine Skei Grande som leiar.

Fredag denne veka skal valnemnda i partiet halde ei pressekonferanse, der leiar Per Thorbjørnsen vil kommentere innspela som har kome inn frå fylkeslag, lokallag og medlemmar av Venstre.

I helga gav heile sentralstyret i Venstre beskjed om at dei ønskjer å stille seg til disposisjon for valnemnda, men Thorbjørnsen har og kommentert at førsteinntrykket hans frå innspela så langt er at partiet ønskjer fornying.