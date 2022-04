Kira (12) blei foreldrelaus under krigen – kan tvangsflyttast til Russland

Mor hennar døydde då ho var liten. Og då pappa Yevhen Obedinsky vart skoten og drepen i kampane i Mariupol i mars, blei Kira (12) foreldrelaus.

Saman med kjærasten til faren og hennar barn prøvde ho å flykte frå den russisk-omleira byen. Ifølgje CNN gjekk flukta til fots.

Etter dagevis på vandring skal Kira ha gått på ei landmine, som drap ein liten gut, og skadde henne. Ut frå kva ho seinare skulle fortelje, blei ho teken av russiske soldatar.

Sjukehuset ho blei teken til var kontrollert av prorussiske separatistar i Donetsk, området som lenge har vore kontrollert av separatistane.

Kira og bestefaren Alexsandr Obdinsky før krigen braut ut i Ukraina 24. februar.

Gjekk på ei mine

29. mars blei ho etterlyst av guvernøren i Donetsk-regionen i Ukraina på Telegram og Facebook. Han skreiv at ho hadde blitt deportert til Donetsk, og at ho hadde blitt fråteken dokumenta sine.

Det skulle gå to veker før bestefar Alexsandr Obdinsky høyrde frå Kira. Først gret han gledestårer.

– Ho var i ei sjukehusseng, ho hadde splintskadar rundt øyret, ansiktet og beina, men det verka som om ho hadde det greitt. Eg var så letta.

Så blei han livredd for kva som ville skje med henne, skreiv The Guardian tidlegare i april.

Ein tsjetsjensk soldat i ein utbomba del av Mariupol 18. april. Foto: STRINGER / Reuters

– Ho fortalde at ho er i Donetsk, og det verkar som om ho er åleine. Ho sa at dei skal ta henne med til ein russisk by, sa bestefaren til avisa.

Den unge jenta har òg dukka opp på russiske Tok Media. I klippet CNN har fått tak i smiler ho, og seier at ho av og til får lov til å ringje bestefar sin frå sjukehuset.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 18.04.2022)

Seier Kira skal flyttast til Russland

Men bestefar Alexsandr fryktar at han aldri vil sjå barnebarnet sitt igjen. Han seier til CNN at han har vorte tilboden å reise til Donetsk for å hente henne. Det er umogleg på grunn av krigføringa, seier han.

Tilsette på sjukehuset Kira ligg på, har fortalt han at jenta truleg vil bli sendt til ein barneheim i Russland.

Over 4,8 millionar ukrainarar har flykta utanlands sidan byrjinga til krigen. Per 17. april har over 522.000 ukrainarar flykta til Russland, viser tal frå FNs høgkommissær for flyktningar. Både Russland og Ukraina meiner talet er høgare.

Ukraina har fleire gonger skulda Russland for å tvangsflytte ukrainarar på flukt til Russland.

Dei hevdar at ukrainarane som flyttast til Russland blir fråtekne passa sine og sett i «filtreringsleirar» før dei sendast vidare til fattige område i landet.

Ombodskvinna for menneskerettar i landet seier over 500.000 ukrainarar er tvangsflytta til landet som okkuperer delar av heimlandet deira.

Situasjonen blir beskriven som prekær for sivilbefolkninga i Mariupol, byen Kira prøvde å flykte frå då ho blei skadd av ei landmine. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Tvangsflytting er eit krigsbrotsverk

Stemmer Ukraina sine påstandar, har Russland gjort seg skuldig i eit krigsbrotsverk, seier førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved UiO til NRK.

– Grunnen til det er at viss du tvangsflyttar sivile er det for det første skadeleg for sivilbefolkninga, men det er òg ein måte å prøve å ta til deg territoriet permanent. Og det er òg i strid med folkeretten, seier Høgestøl.

Sofie Høgestøl er førsteamanuensis og har lang erfaring med arbeid med folkeretten. Foto: Kristian Elster / NRK

Reglane om tvangsflytting er godt etablert i verdssamfunnet, forklarer Høgestøl. Allereie i 1907 blei dei etablerte.

Tvangsflytting blir òg nemnd i artikkel 8 i Romavedtektene, som er regelverket som Den internasjonale straffedomstolen tek omsyn til. Det er heller ikkje det einaste krigsbrotsverket Russland er skulda for.

Berre i byen Mariupol har både angripe på eit barnesjukehus, og angripe på eit teater som blei brukt som tilfluktsstad for sivile ukrainarar, hausta brei internasjonal fordømming.

– Trur du Ukraina sine påstandar om tvangsflytting stemmer?

– Det er vanskeleg å seie, men vi ser at det i fleire veker har vore påstandar om tvangsflytting, og det er alvorleg. Den internasjonale straffedomstolen etterforskar eventuelle krigsbrotsverk i Ukraina no. Så vi må tru at desse rapportane vil vere av interesse når dei etterforskar, seier Høgestøl.