Kinesisk romstasjon vil treffe jorda i natt

I natt mellom klokken tre og fire norsk tid vil romstasjonen Tiangong 1 treffe jorda.

– Vi vet fortsatt ikke hvor den vil treffe, men den kan bare brenne opp over et område fra 43 grader syd og 43 grader nord. I den sonen ligger den sørlige delen av Europa, USA, New Zealand, Australia og Japan, sier seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk romsenter til NRK.

Seniorrådgiver Pål Brekke tror den kinesiske romstasjonen ikke kommer til å føre til store skader. Foto: Norsk Romsenter

Han følger nøye med på bevegelsene til den 8,5 tonn tunge romstasjonen, som kineserne sier de har mistet kontroll over.

Ifølge Brekke er det stor sjanse for at bare en liten del av romstasjonen vil treffe bakken.

– Alle satellitter og romstasjoner som går i rommet beveger seg med en voldsom hastighet. Når de skal bremses opp i atmosfæren, så blir det så varmt at de brenner opp, med mindre de har et varmeskjold slik som Apollo-kapselene og romfergene, forklarer han.

– Hvordan vil den se ut når den treffer jorda?

– For dem som er i nærheten vil det bli som en sverm av stjerneskudd. Også vil jo disse delene som da overlever varmen ramle ned og lage små krater dersom de treffer land, forteller han.

Dette radarbildet tatt av tyske Fraunhofer Institute FHR viser hvordan romstasjonen ser ut på vei ned mot jorden. Foto: AP

Tror den vil lande i havet

Kina hevder at romstasjonen kun vil by på et spektakulært show og ingen skade.

– Hva slags skade kan den føre til?

– Hvis den treffer en bygning eller en bil så vil det selvfølgelig bli noe skader. Tenk deg at du slipper en vaskemaskin fra et fly – så vil denne kunne gjøre stor skade. Men til tross for at nesten 4000 satellitter har falt ned siden Sputnik, har vi ikke opplevd skader på mennesker, sier Brekke.

Han tror det er en stor sjanse for at romstasjonen vil falle ned i havet.

– Det er nok mye større sjanse for at halve norske befolkningen vinner i lotto i løpet av en uke, enn at noen blir skadet av denne romstasjonen når den faller ned.