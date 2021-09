Kinesisk kjempe kan kollapse – børsene i Europa faller

– Det blir en utrolig spennende uke, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Han viser til at den kinesiske giganten Evergrande er i alvorlige pengeproblemer. Samtidig står sentralbankene i kø for å fortelle markedet hva som skjer med renten videre.

Men for investorene betyr spenning svak vilje til å vedde på utfallet. Investorene er så usikre at nedgangen er uvanlig kraftig mandag:

Den nervøse stemningen for uken ble satt i morges da Hongkong-indeksen Hang Seng falt 3,3 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs er i 15-tiden ned 3,06 prosent, mens den tyske Frankfurt-indeksen Dax er ned 2,93 prosent.

De siste dagene har kinesiske småinvestorer samlet seg utenfor hovedkvarteret til Evergrande i Shenzhen for å protestere etter aksjekursen til selskapet har falt 90 prosent. Foto: Noel Celis / AFP

Kan utløse dominoeffekt

I årevis har økonomer fryktet at verdens nest største økonomi har en boligboble som kan sprekke og gi alvorlige ringvirkninger i verden.

Flere medier, som Reuters, tror investorene frykter at kinesiske Evergrande kan smitte resten av økonomien med problemer.

– Eiendomsmarkedet har helt klart vært en viktig driver av den kinesiske økonomien. Hvis dette selskapet går konkurs, så kan det gi signaler om at andre selskaper kan gå konkurs i Kina, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

Chen og Andreassen tror kinesiske myndigheter vil ta grep.

– Dette kan være starten på større problemer i utbyggingssektoren i Kina. Det har man vært urolig for i tiår, men så langt har det gått greit. Myndighetene i Kina vil ha alle incentiver for å gjøre hva de kan for å hindre at andre selskaper går med i dragsuget, sier Andreassen.

Kina har reist blokker til millioner av mennesker i takt med kraftig økonomisk vekst de siste tiårene. Bildet viser uferdige blokker som Evergrande bygger i Luoyang i Kina. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Gjeldsdrama med ukjente tapere

De neste månedene må Evergrande betale store avdrag på gjelden på 2600 milliarder kroner. Samtidig har salget av boliger strandet.

Bygging av hele 1,4 millioner Evergrande-boliger var på gang i juni, ifølge analysebyrået Capital Economist.

Pengeskvisen legger ifølge selskapet «et enormt press» på muligheten til å få betalt gjelden, og situasjonen er ventet å bli verre i september, meldte ledelsen i en børsmelding i forrige uke.

Med andre ord kan selskapet havne i skifteretten. Om ikke kinesiske myndigheter redder selskapet, går alle kreditorer som venter på pengene sine mot enorme tap hvis de ikke har sikret seg. I tillegg forsvinner alle verdiene i aksjer for investorene.

– Det ene er småinvestorer, men hvis det skulle føre til at en større bank eller en annen institusjon også blir dratt med i dragsuget, vil det gi mye større ringvirkninger i økonomien og finansmarkedene, sier Chen.

Kina-kjenner og porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Press på sentralbankene

Men det er vanskelig å vite hva som egentlig slår ut i markedene mandag, mener Andreassen.

– Alle prisindikatorer viser at dette er det dyreste vi har sett. Da skal det fryktelig lite til, sier han og viser til at aksjer faller lettere når prisnivået er høyt.

Aksjemarkedet har gått som ei kule under koronakrisen, godt hjulpet av lav rente og trykking av penger fra sentralbanker.

Sentralbankene har gitt signaler om lav rente i overskuelig fremtid, men Andreassen tror kursen blir vanskelig å holde når økonomien raskt har hentet inn det tapte etter pandemien.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets. Foto: NRK

Denne uken skal flere sentralbanker, inkludert Norges Bank, bestemme om renten skal raskere opp. I tillegg kan sentralbankene si at de vil trappe ned kjøpet av statsgjeld.

– Er det sannsynlig at rentebanene blir stående dersom økonomien forblir så bra som den har vært til nå? Det tror jeg er lite sannsynlig. Det skaper flere problemer enn det løser å holde rentene så lave, sier Andreassen.