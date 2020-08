I dag kommer Kinas utenriksminister til Oslo, som en del av Europa-turnéen til Italia, Nederland, Norge, Frankrike og Tyskland.

Der skal han møte utenriksminister Ine Eriksen Søreide, i tillegg til en høflighetsvisitt hos statsminister Erna Solberg.

Det vil avholdes et pressemøte kl. 21.00

I overkant av hundre demonstranter fra de forskjellige gruppene holder opp plakater med slagord som «Frigjør alle politiske fanger», og tibetanske og uiguriske flagg. Mange av demonstrantene har bånd for øynene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Demonstrasjon mot brudd på menneskerettighetene

Det ble i dag avholdt en felles demonstrasjon i protest mot Kinas brudd på menneskerettighetene, i regi av Amnesty International Norge Den Norske Uighurkomité, Den norske Tibetkomité, Hongkong-komitéen, Norsk-Taiwansk Vennskapsforening og Norsk PEN.

Ifølge politiet har demonstrasjonen samlet i overkant av hundre personer, og går rolig for seg.

Demonstrasjonen ble avholdt utenfor statsministerboligen. Kl. 17.00 holdt avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande holde en appell.

Demonstrasjonen har tverrpolitisk støtte: blant dem som holder appell er Amalie Gunnufsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre, Petter Eide, stortingsrepresentant for SV og Sigrid Heiberg, utenrikspolitisk talsperson for MDG.

Demonstranter samler seg utenfor statsministerboligen i forkant av utenriksminister Wang Yis korte høflighetsvisitt hos Erna Solberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Viktig at dette ikke blir et hyggelig teselskap

– Det er viktig at vi presser på for at dette ikke blir et hyggelig teselskap. Vi er opptatt av at utenriksministeren sier at vi ikke aksepterer at mer enn én million uighurer interneres og at vi vil at Kina sikrer at det fortsatt er en flik av demokrati i Hongkong, sier Petter Eide under demonstrasjonen.

Etter Trine Skei Grandes appell ropte demonstrantene «Human rights in China Now!» («Menneskerettigheter i Kina nå!»).

Trine Skei Grande holdt appell under demonstrasjonen mot Kinas brudd på menneskerettighetene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg mener at menneskerettigheter og alle de utfordringene i regionene i Kina er noe Søreide må ta opp, sa Trine Skei Grande til NRK etter appellen.

Har innføringen av sikkerhetsloven i Hongkong endret synet på Kina i Europa?

– Det er helt klart at Kina bryter avtalene de har med europeiske land, og det stiller spørsmål om dette er et land man kan gjøre internasjonale avtaler med. Det er en vekker for Europa å se hvor lett Kina nå ødelegger demokratiet i Hongkong, sier Venstre-lederen.

– Jeg mener vi nå må vurdere om dette er et land vi kan gjøre internasjonal handel med, kommenterer hun.

Som Venstre-leder, sier Trine Skei Grande at hun snakker på vegne av Regjeringen, og at hun har hatt god kontakt med utenriksministeren og statsministeren.

– Regjeringen burde tenke to ganger før de tar imot den kinesiske utenriksministeren

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uighurkomitéen. Han mener at kinesiske myndigheter har brukt koronapandemien for å styrke kontrollen i Xinjiang-provinsen.

– Byen Urumqi, hovedstaden i Xinjiang provinsen hadde ingen smitte veldig lenge. Plutselig så begynte kinesiske myndigheter å stenge innbyggerne inne igjen. Det er merkverdig, og det er tydelig at kinesiske myndigheter alltid har brukt ulike metoder for å få full kontroll av uigurene, sier han.

Liknende, svært restriktive, smitteverntiltak ble tatt i bruk i pandemiens tidlige episenter Wuhan og kystprovinsen Zhejiang.

– Den norske Regjeringen burde tenke to ganger før de tar imot den kinesiske utenriksministeren, når det foregår et folkemord i Øst-Turkestan (Xinjiang-provinsen), kommenterer Abdurihim.

Hva vil de ta opp under møtet?

Håndteringen av koronaviruset, arbeidet i Sikkerhetsrådet, menneskerettigheter, en mulig frihandelsavtale og samarbeid om hav, klima og utvikling skal være blant temaene som vil bli tatt opp, ifølge en pressemelding fra Regjeringen.

Mens norske eksperter har uttalt at arbeidet i Sikkerhetsrådet sannsynligvis er hovedårsaken til at Wang valgte å legge turen til Norge, nevner kinesisk presse særlig forhandlingene om en frihandelsavtale som viktige.

Både nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant i Sosialistisk Vensteparti, Petter Eide håper Norge vil fordømme kinesiske brudd på menneskerettigheter under besøket.

Også USA har bedt Norge om å legge press på Kina for å bli med i en felles avtale om nedrustning av atomvåpen sammen med USA og Russland under møtet i Oslo