Kim Frieles liv blir teaterstykke

– Det er en blanding av uforståelighet og uvirkelighet. Jeg trodde det var bare mennesker som var døde som man laget teater om. Ikke et sprudlende, levende menneske. Men det er stort, det må jeg få lov å si.

Det sier Kim Friele når hun blir bedt av NRK om å kommentere at hun får satt opp teaterstykke om sitt liv.

Foregangskvinne

I desember er det urpremiere på stykket «Kim F», som Den Nationale Scene i Bergen setter opp i samarbeid med Teateret Innlandet. Den nyskrevne forestillingen skal gi oss tilbakeblikk på hennes lange liv, samt på viktige vendepunkt både det personlige og politiske plan.

82 år gamle Friele kan se tilbake på et liv som en av de aller viktigste forkjemperne for homofiles rettigheter. I offentligheten var hun en av få som kjempet for deres rettigheter, og hun var sterkt medvirkende til at det i 1972 ikke lengre ble straffbart med homoseksuelle handlinger mellom menn. Bak lå årevis med lobbyvirksomhet og hardt arbeid.

Og da det i 1993 ble tillatt for folk av samme kjønn å registrere partnerskap, var Friele og hennes avdøde ektefelle Wenche Lowzow blant de første til å benytte seg av tilbudet.

Da partnerskapsloven ble innført i 1993 var Kim Friele og Wenche Lowzow blant de første til å benytte seg av tilbudet. Foto: NRK

Frie tøyler

Teaterstykket handler om både det å fjerne paragrafer som gjorde homofili forbudt – og det at partnerskapsloven ble innført. Kim Friele er selv ikke i tvil om hva som var det viktigste:

– Kampen mot straffelovens paragraf som satte fengselsstraff for menn som hadde forhold til hverandre. Det var noe av det viktigste å få fjernet. Den ble senere selve grunnmuren i det positive vi kunne bygge videre på. Hadde ikke den blitt fjernet, så hadde ikke psykiaterne blitt skremt til å fjerne diagnosen. Hadde ikke kriminalitetstempelet forsvunnet, så hadde ikke homofile læreren fått beholde jobben.

Dramatiker Toril Solvang sier at hun tar seg enkelte friheter når dramaturgien i teaterforestillingen skal settes. Foto: Tanja Steen

For dramatiker Toril Solvang var det en ting som måtte være hovedfokuset hennes når hun skulle skrive et teaterstykke om Kim Friele:

– Først og fremst er det en viktig kjærlighetshistorie her. Dessuten handler det om kampen som hun har kjempet. Kim Friele har vært en bauta gjennom mange årtier.

Solvang har fått frie tøyler av Kim Friele til å fortelle historien – inkludert å ta seg noen friheter.

– Som dramatiker må jeg fortette historien veldig, så det er ikke en ren dokumentar. Det bygger på noe som er sant, men jeg må dramatisere, fiksjonaliserte og sette på spissen.

Kim Friele er klar på at hun ikke ser seg selv som noen helt:

– Men jeg ser på meg som selv som en som aldri har betvilt at jeg har rett til å være meg om jeg er aldri så underlig eller opprørsk. Og jeg er veldig stolt over å aldri ha gitt etter, aldri ha krøpet i hullet eller satt meg i kroken og ventet til «anfallet» gikk over. Det gir en varm, god og stolt følelse.