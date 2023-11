Statsvitar Kim Arne Hammerstad har skrive boka Politiske skandaler – Sex, korrupsjon og maktkamp.

Han meiner VGs avsløring av at Bjørnar Moxnes har blitt politimeldt for fleire nye butikktjuveri i oktober og november først og fremst er ein veldig trist sak for den tidlegare Raudt-leiaren.

– På det politiske planet kan ikkje denne saka få særleg mykje større konsekvensar for Moxnes her og no – sidan han allereie berre har eitt verv igjen. Han sit på Stortinget og det kan verken han eller nokon andre ta frå han. Den einaste måten han kan kome seg ut av det er gjennom permisjon eller sjukmelding resten av perioden og det er snakk om to år, seier Hammerstad.

– Men dagens sak kan få konsekvensar for ein eventuell renominasjon før stortingsvalet i 2025.

Dette er saka

Førre veke fekk politiet ei politimelding mot Bjørnar Moxnes for fem butikktjuveri. Desse fann stad i oktober og november.

Vidare skriv VG at det skal vere snakk om små beløp kvar gang, under 500 kroner.

På si eiga Facebookside skriv den tidlegare Raudt-leiaren at han er lei seg for at han «har skuffa mange og at dette kjem i vegen for det viktige arbeidet Raudt gjer.»

Moxnes tok imot et førelegg på 15.000 kroner for fem brot av straffeloven § 321, og har godtatt dette. Det seier politiadvokat Maria Helene Husebye Fossen til VG.

Meldinga om tjuveria kjem berre månader etter at det i sommar vart kjent at den tidlegare Raudt-leiaren vart tatt for solbrilletjuveri på Gardermoen.

Moxnes vart sjukemeld etter saka i sommar, og dagen før sjukemeldinga etter planen skulle gå ut, trakk han seg som partileiar.

I august var Moxnes tilbake på jobb, da som stortingsrepresentant for partiet.

Ifølge VG er Moxnes no blitt sjukemeld fram til 27. november.

Bjørnar Moxnes under den munnlege spørjetimen i Stortinget førre onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

– Ein må ha tillit

Då NRK intervjua Raudt-leiar Marie Sneve Martinussen måndag ettermiddag sa ho at ho vart kjent med saka på fredag.

– Burde Raudt gått grundigare til verks då tjuveriet på Gardermoen vart kjent i sommar og kva burde dei eventuelt ha gjort? Kunne dei ha gjort noko for å unngå at det no kom ennå ein sak?

– Spørsmålet er om Raudt kunne gjort så veldig mykje meir slik den står fram med den informasjonen vi har no, seier Hammerstad.

Han viser til at Moxnes seier i intervjuet med VG at han har jobba med å halde ein fasade overfor omverda.

– Og då helt sikkert også internt i partiet. Ein kan ikkje dra fram ein løgndetektor på kollegaer. Ein må ha tillit til at det dei seier er sant. Eg tenker at Raudt-leiinga ikkje kunne gjort så veldig mykje meir enn dei har gjort, svarar Hammerstad.

Kim Arne Hammerstad. Foto: Àlvaro Ramos Izquierdo

Ideelt tidspunkt

– Kva gjer Raudt no om det eventuelt finst fleire liknande saker og dei eventuelt vert kjent?

– Det er ikkje så veldig mykje meir dei kan gjer med Moxnes enn å tone ned bruken av han, seier Hammerstad.

Han viser til forsking på liknande saker som viser at dei i svær liten grad påverkar oppslutninga rundt partia.

– Om dei gjer det, så er det veldig akutt og kortvarig. Med mindre dette blir ein større føljetong, trur eg Raudt vil gå ganske klar frå denne saka utover reint organisatoriske ting, som at den tar ressursar frå det å drive med og snakke om politikk.

Hammerstad viser til at det er lenge til neste val, og at Raudt ikkje spelar ein så «vokal rolle» i budsjettforhandlingane som no føregår mellom regjeringa og Stortinget.

– Med tanke på timing er tidspunktet ganske ideelt for Raudt, seier Hammerstad.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen kommenterer saka.

– Trur det blir veldig vanskeleg å gjenreise omdøme

Peggy Simcic Brønn er professor emerita ved Handelshøgskulen BI og omdømeekspert. Brønn peiker på at Moxnes i haust har starta prosessen med å byggja opp att omdømet sitt etter solbrillesaka i sumar. Ho meiner det ikkje var mogleg for han å halda fram som partileiar då, noko han heller ikkje gjorde.

I august var Moxnes tilbake på Stortinget. Som stortingsrepresentant. Professoren trur dei nye tjuveria no gjer det veldig vanskeleg for han å halda fram også i denne rolla, når perioden er over.

– Det handlar om tillit. Eg ser ikkje korleis det kan gå.

Samstundes syner ho til at Moxnes no har innrømma det han har gjort, og godteke førelegget.

– Med ein gong ein har gjort det, er det mogleg å byggja seg opp at. Det tek lang tid, og det er mykje han må gjere for å gjenreisa omdømet sitt. Eg trur det blir veldig vanskeleg.