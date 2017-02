Kilder: Slik er Trump-budsjettet som skal gjøre «America Great Again»

Etter en helg der det meste har handlet om Trumps svært anstrengte forhold til deler av amerikansk presse, kom det mandag Trump-nyheter som i større grad handler om tradisjonell politikk.

I et møte med amerikanske guvernører mandag presenterte Trump overordnede prioriteringer for statsbudsjettet for 2018. Tirsdag skal Trump holde en svært viktig tale for Kongressen og fortelle mer om sine visjoner for sin regjeringstid, men budsjettlekkasjene gir allerede nå en ytterligere pekepinn på hvor Trumps USA er på vei.

Foreløpig er ingenting bekreftet, men lekkasjer fra blant andre The Guardian, nyhetsbyrået Ap og New York Times tyder på at Trump vil:

Øke bevilgningene til Forsvaret kraftig

Kutte i velferdsordninger

Bevare stønadsordninger for pensjonister

Kutte i bevilgningene til offentlige institusjoner

– Vil vise at han er en handlingens mann

Budsjettlekkasjene fra kilder i Trumps egen administrasjon kommer bare dager etter at Trump selv hamret løs på pressens bruk av anonyme kilder fra talerstolen på den konservative CPAK-konferansen.

Trumps sjefstrateg Steve Bannon har vært med på å utarbeide det ferske budsjettforslaget. Foto: Joshua Roberts / Reuters

New York Times skriver at forslaget, utarbeidet av blant andre Trumps kontroversielle sjefstrateg Steve Bannon, skal vise at den nyvalgte presidenten er «en handlingens mann».

Formålet med budsjettet og tirsdagens i tale i Kongressen er ifølge avisa å gi inntrykk av at Trump – til tross for alle kontroversene – i alle fall er en mann som leverer varene han har lovet.

Dette er i tråd med uttalelser sjefstrateg Bannon kom med i et sjelden intervju forrige uke, der han sa at Trump er «manisk opptatt» av å innfri valgkampløfter.

– Folk er kanskje ikke enige i alt man gjør, men de vil respektere deg om du i alle fall gjør det du har sagt at du ville gjøre, analyserer Jason Miller, som jobbet med kommunikasjonsstrategi på Trumps valgkamp til New York Times.

USA har allerede verdens største forsvarsbudsjett. Her er et amerikansk Chinook-helikopter i Mosul, Irak. Foto: Ahmad Al-rubaye / AFP

Historisk forsvarsøkning

Noe av det Trump gikk til valg på var å bygge opp USA som militærmakt. Han varslet blant annet at en kraftig økning av stridsklare tropper, ubåter, skip og kampfly skulle sikre USAs sikkerhet.

Lekkasjer fra det nye budsjettet tyder på at Trump har til hensikt å innfri på dette området, samtidig som dragkamper med både eget parti og demokratene etter alt å dømme gjør at det endelige resultatet vil se svært annerledes ut.

Anonyme kilder i Det hvite hus opplyser til flere medier at økningen i forsvarsbudsjettet blir på hele 54 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 450 milliarder kroner. Verdens største forsvarsbudsjett vil i så fall vokse med hele 10 prosent.

– Dette er en historisk begivenhet og en melding til verden i disse farlige tidene. Det er en melding om amerikansk styrke, sikkerhet og besluttsomhet, sa Trump selv mandag.

– Vi må sørge for at våre tapre tjenestemenn – og kvinner har verktøyene de trenger for å bekjempe krig i vårt navn, og bare gjøre en ting: Vinne, la han til.

Tidligere i februar demonstrerte aktivister i Washington mot det republikanske partiets arbeiderklassepolitikk. Foto: Alex Wong / AFP

– «America First»-budsjett

Tirsdag skal Trump tale for Kongressen og fortelle mer om sine visjoner for sin regjeringstid. I Det hvite hus på mandag skal Trump ha fortalt amerikanske guvernører at han har til hensikt «å gjøre mer med mindre», og «gjøre regjeringen slank og pålitelig for folk flest», ifølge The Guardian.

Mens forsvaret får mer, må flere offentlige byråer, som utenriksdepartementet og miljødirektoratet EPA, belage seg på store kutt, ifølge kilder New York Times og nyhetsbyrået Ap har snakket med. Amerikansk UD og EPA må belage seg på budsjettkutt på til sammen flere titalls milliarder dollar.

Samtidig skal USA bruke mindre penger på utviklingshjelp og bistand. Trumps budsjettsjef Mick Mulvaney ville i et pressemøte mandag ikke gi konkrete tall til pressen, men gikk langt i å bekrefte at disse sektorene kommer til å rammes hardt.

Bistandandsbudsjettet var én av tingene han trakk fram hvor det ville bli kutt.

– Vi vil bruke mer hjemme. Dette er et sant «America first»-budsjett og vil vise at presidenten gjør akkurat som han lovet i valgkampen, sa han.​

Trumps budsjettforslag inneholder elementer som ikke vil gå hjem hos Paul Ryan, republikanernes speaker i Representantenes hus. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Misnøye i begge partier

Det ferske budsjettet inneholder også forslag om store kutt i flere velferdsordninger, ifølge New York Times. Demokratenes leder i Senatet, Charles Schumer, mener lekkasjene fra Trumps budsjettforslag viser at den nyvalgte presidenten er i ferd med å bryte valgløftene han har gitt til den amerikanske middelklassen.

– Ut fra det som er kjent om Trumps budsjettplan er det tydelig at han har til hensikt å bryte sine løfter til arbeiderklasse-familier, ved å bruke en kjøttøks på programmer som de profitterer på, sier Schumer.

Til tross for velferdskuttene, har Trump bedt om at to store ordninger for pensjonister, «Social Security» og «Medicare», beholdes i sin nåværende form.

Dette er i tråd med Trumps valgløfter, men samtidig ikke i tråd med synspunktene til flere profilerte republikanere. Disse har tatt til orde for en mer helhetlig omlegging av det man mener er for kostbare programmer.

De endelige detaljene i Trumps nye budsjettforslag skal formidles til Kongressen neste måned, mens forslag om eventuelle skattekutt først blir presentert senere. En av de mest innflytelsesrike stemmene i det republikanske partiet, «speaker» Paul Ryan, har tidligere argumentert mot et skattelette som øker budsjettgapet.

Lang, hard kamp

Ei heller når det gjelder den historiske forsvarssatsingen, klarer Trump fullt ut å innfri forventningene i sitt eget parti. Lederen for den republikanske komiteen i Representantens hus, Mac Thornberry, mener Trump burde gjort enda mer.

– I Obama-perioden ble støtten til militæret kuttet med 20 prosent, mens verden ble farligere. Selv om vi ikke kan reparere dette på ett år, kunne og burde vi gjort mer, sier Thornberry, ifølge Reuters.

Prioriteringene som Trump legger fram nå, kan bli betydelig endret i løpet av arbeidet med statsbudsjettet både innad i administrasjonen og i Kongressen. Det er ventet at demokratene også kan benytte seg av såkalt «filibusting», altså endeløse debatter, for å stoppe forslagene i Senatet.

Et mer gjennomarbeidet utkast vil slippes åpent av Det hvite hus den 16. mars, og det endelige forslaget vil foreligge i starten av mai.

Les også: Trump dropper korrespondentmiddag