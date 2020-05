Kilder til NRK: Vil tillate grupper på 20 personer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I ettermiddag vi får vite hvordan samfunnet gradvis skal gjenåpnes. Regjeringen har sittet samlet i regjeringskonferanse siden klokka 13. Her beslutter de hvilke koronatiltak som skal lettes.

På en pressekonferanse klokka 18:00 legger regjeringen fram planen for hvordan korona-tiltakene kommer til å bli framover.

Lettelsene kommer trolig i to bolker. Den første bolken iverksettes om kort tid, mens den andre runden lettelser er ventet i juni.

Flere sentrale kilder opplyser til NRK at regjeringen nå åpner skolene for alle klassetrinn fra og med mandag 11. mai, men de tillater lokale variasjoner med åpning seinere i uka der det er behov for det.

Regjeringskilder opplyser også til NRK at de vil tillate at 20 personer er samlet i grupper. Det er en økning fra dagens maksgrense på 5 personer.

Dette er noe av det som er ventet at vil bli lagt fram på ettermiddagens pressekonferanse: Ekspandér faktaboks Ny info om hva som skjer med elevene i 5. til 10. klasse og videregående skoler, som fortsatt er hjemme fra skolen.

Nye råd for hvor mange som kan samles hjemme og i parken. I dag er rådet maks fem personer.

Avklaringer rundt 17. mai-feiringen.

Avklaring om toppfotballen, barnefotball og annen kontaktidrett.

Avklaringer rundt mulig åpning av fornøyelsesparker.

Plan for åpning av treningssentre.

Beslutning om utreiseforbudet for helsepersonell.

De eldste barna

Mange har lurt på når de eldste barna kan begynne på skolen igjen og hvordan det skal skje.

Også NTB har opplysninger om at regjeringen vil åpne 5.–10. klasse og videregående skoler mandag, men gir en ukes fleksibilitet til lokale tilpasninger.

Det kan derfor bli ulik oppstart for skolene i ulike deler av landet.

Tomt klasserom på Apalløkka skole. Torsdag blir det klart når de eldste elevene kan begynne på skolen igjen. Foto: Vegar Erstad / NRK

Mange kommuner har meldt til KS, kommunesektorens organisasjon, at flere skoler ikke har plass til de eldste elevene. Smitteverntiltakene gjør at de trenger flere klasserom enn vanlig og at de yngste elevene tar opp plassen.

– Det kommer en plan som skal gi forutsigbarhet. Skolene må være klare, og det må skje raskt så lenge det er smittefaglig forsvarlig, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H) til NRK.

En annerledes nasjonaldag

Årets 17. mai-feiring blir annerledes og en mer dempet, men feiring blir det uansett.

– Det blir en mer dempet feiring, men en feiring av grunnloven og frihet, der barna står i sentrum, sa kulturminister Abid Raja (V) under en pressekonferanse 17. april.

Kulturminister Abid Raja (V) har oppnevnt en nasjonal 17-mai komite som planlegger årets feiring. Foto: Terje Pedersen / NTB scan

En nasjonal 17. mai-komité, bestående av 17. mai-komiteer fra 16 norske kommuner over hele landet, står for planleggingen av dagen.

Raja sier den nasjonale komiteen har stilt seg bak en idé han lanserte 3. april: At hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

– Klokken 13 på 17. mai blir det salutt ved ni festninger, 21 skudd med fem sekunders mellomrom. Så skal Det Norske Solistkor synge «Ja, vi elsker» og alle kan være med, sier Raja.

Under pressekonferansen i dag kommer det trolig flere avklaringer rundt 17. mai-feiringen, blant annet om hvor mange som kan samles.

Sosiale sammenkomster, trening og idrett

Gjeldende råd for mange du kan være sammen med, er i dag er fem personer. Men i ettermiddag endres trolig disse rådene.

Ifølge NTB vurderer regjeringen å øke antallet personer som kan være samlet til 20. Forutsetningen er at man fortsatt holder en meters avstand av smittevernhensyn. Rådet gjelder ikke for personer i samme husstand.

I dag får vi vite om treningssentrene åpnes igjen. Foto: Kzenon

Under pressekonferanser er det ventet at det kommer en plan for treningssentrene, og avklaringer for toppfotballen, barnefotballen og annen kontaktidrett.

Toppfotballen har lenge ønsket å komme i gang igjen, og har kommet med forslag om hvordan de kan starte opp igjen treninger og kamper, samtidig som de ivaretar smittervernhensynet.

Og ifølge NTB kommer regjeringen nå til å gi grønt lys for at toppfotballklubbene kan begynne å trene igjen fra 10. mai, og at de kan begynne å spille kamper igjen fra 15. juni.

Fotballsesongen skulle ha startet i begynnelsen av april, og kommende helg skulle sjuende serierunde vært gjennomført.

Det er også ventet en beslutning angående reiseforbudet for helsepersonell i Norge. De får i dag ikke reise ut av landet.

Ønsker forutsigbarhet

– Vi har jobbet med å skape forutsigbarhet. Noen endringer skjer raskt, men for andre tiltak er det greit å få en dato å forholde seg til, sa Erna Solberg til NTB onsdag.

Det ventes informasjon om hvordan samfunnet gradvis skal åpnes under dagens pressekonferanse. Statsminister Erna Solberg understreker at regjeringen ønsker forutsigbarhet når tiltakene lettes på. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Statsminister Erna Solberg har med seg fem statsråder når hun skal legge fram planen. Både helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Guri Melby (V), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og kulturminister Abid Raja (V) deltar.

Pressekonferansen kan du se direkte på NRK1 og på NRK.no.