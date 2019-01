Kilder til NRK: Tybring-Gjedde blir trolig beredskapsminister

Frp-politikeren fra Oslo har de siste årene vært statssekretær i Olje- og energidepartementet under tre forskjellige oljeministre fra Frp. Kilder både i Frp og Høyre gir henne gode skussmål for jobben hun har gjort der.

Hun er forøvrig gift med stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Ifølge NRKs kildeopplysninger ligger Tybring-Gjedde an til å få ansvaret for beredskapsarbeid, samfunssikkerhetsavdelingen og polaravdelingen i Justisdepartementet, når Erna Solberg gjør endringer i regjeringen denne uken.

Sittende justisminister Tor Mikkel Wara blir i så fall sittende med ansvaret for politisaker og utlendingssaker, men får totalt sett en noe mindre omfattende portefølje enn han har i dag.

– Koster å være kona til Christian

54 år gamle Tybring Gjedde vokste opp på Tveita i Groruddalen i Oslo, og har utdanning innen økonomi og ledelse. Før hun ble rikspolitiker jobbet hun i Innovasjon Norge og var seniorrådgiver i Utenriksdepartementet. Hun har også flere års erfaring fra oljebransjen.

Hun har hatt en rekke politiske verv i Fremskrittspartiet. Hun har blant annet vært nestleder i lokallaget Frogner Frp på Oslos vestkant.

I et intervju med organisasjonen Human Rights Service i juni i fjor fortalte hun blant annet at hun har et anstrengt forhold til journalister.

– For å si det slik: Det koster å være kona til Christian, og det har ført til at jeg ikke stoler på journalister. Jeg tør ikke knapt møte i Dagsnytt 18 eller andre politiske debatter/intervju. Jeg aner ikke hva de kan finne på. Jeg bare vet at noen er så ondsinnet, ja det er ordet, at de kan tillate seg hva som helst. Det fikk vi til de grader erfare etter 22/7. Det holdt på å knekke oss begge, og bare å snakke om det gjør at jeg får pusteproblemer, sa hun den gang.

I intervjuet sier Tybring-Gjedde ellers at hun blir svært opprørt av urett. Hun viser fram et nøkkelkort med en snor i regnbuens farger med påskriften I’m an ally (Jeg er en alliert). Hun forklarer videre at hun nekter å reise til land der hun må dekke til håret, som Iran.

– Jeg finner meg heller ikke i at menn ikke vil håndhilse på meg. Jeg står med hånda til han gir seg, sier hun i intervjuet.

FELTARBEID: Tybring-Gjedde er i dag statssekretær i Olje- og energidepartementet. Her besøker hun Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen i august 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mottok trusler etter 22. juli

I desember 2011 stilte hun opp sammen med ektemannen som lørdagsgjest i NRKs Dagsrevyen og snakket ut om at familien hadde opplevd trusler og sjikane i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli.

Tybring-Gjedde mente at politiske motstandere, debattanter og deler av pressen satte ektemannen i samme bås som terroristen Anders Behring Breivik.

– Jeg har aldri vært redd i Norge tidligere. Jeg har vært sint, fortvilet og redd for min manns renomé, men aldri redd. Nå er jeg redd, og jeg har grunn til å være det, sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde til NRK den gang.

SE VIDEOREPORTASJE FRA 2011: Christian Tybring-Gjedde lever med voldsalarm på grunn av trusler og sjikane etter 22. juli. Etter kronikken «Søppelmennesker» i Dagbladet rant begeret over. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEOREPORTASJE FRA 2011: Christian Tybring-Gjedde lever med voldsalarm på grunn av trusler og sjikane etter 22. juli. Etter kronikken «Søppelmennesker» i Dagbladet rant begeret over.

Trolig to nye statsrådsposter

Etter det NRK får opplyst har det vært viktig for Fremskrittspartiet at de skal beholde syv statsråder, like mange som i dag, når KrF og Venstre nå får til sammen seks statsråder.

Bård Hoksrud er i dag landbruksminister for Frp, men den posten skal overtas av KrF-nestleder Olaug Bollestad. Etter det NRK forstår går Hoksrud trolig ut av regjering og tilbake til en tilværelse som menig stortingsrepresentant for Telemark.

Posten som beredskapsminister er den ene av to helt nye statsrådsposter som trolig blir opprettet i forbindelse med regjeringsutvidelsen.

Flere kilder NRK har vært i kontakt med peker i retning av at den andre kan bli en egen statsråd for digitalisering, underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den jobben skal i så fall en Høyre-politiker ha.

Både Linda Hofstad Helleland og Nikolai Astrup fra Høyre må enten få andre oppgaver i regjering eller gå tilbake til Stortinget når Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein fra KrF tirsdag blir utnevnt til henholdsvis barne- og familieminister og, ifølge VG, utviklingsminister.