Kilder til NRK: Sylvi Listhaug blir finanspolitisk talsperson

Det bekrefter kilder overfor NRK mandag kveld, etter at TV 2 og Dagbladet meldte om Listhaugs nye verv først.

Posisjonen som finanspolitisk talsperson blir viktig når Frp skal ut i det som trolig blir vanskelige budsjettforhandlinger med de tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre senere i år.

Etter at Frp gikk ut av regjering, skal en rekke partitopper tilbake til Stortinget. Listhaug kommer fra rollen som olje- og energiminister, en statsrådspost hun bare rakk å bekle en drøy måned.

Etter det NRK får opplyst er det ikke aktuelt for Høyre å gi fra seg ledervervet i finanskomiteen på Stortinget.

Det er imidlertid ikke klart hvem som overtar etter Henrik Asheim, som blir forsknings- og høyere utdanningsminister i Solbergs nye regjering.

Fordeles i morgen tidlig

Det er ventet at partileder Siv Jensen blir Frps parlamentariske leder på Stortinget.

Jon Georg Dale skal etter alt å dømme til energi- og miljøkomiteen på Stortinget, får NRK opplyst av en Frp-kilde. TV 2 var de første til å melde det sammme mandag kveld.

Frps endelige stortingskabal er ikke endelig lagt, og partitoppene har mandag vært i møte på Gardermoen, der partiet har holdt strategiseminar.

Frps stortingsgruppe møtes tirsdag morgen klokka 8. Der vil vervene bli endelig fordelt, og stortingsgruppa konstitueres.

– Ingen bølle på Stortinget

Tidligere i dag sa Listhaug til NRK at målet nå er å jobbe for at Fremskrittspartiet skal bli størst mulig fram mot valget i 2021.

Granavolden-plattformen som ble inngått med Høyre, Venstre og KrF for ett år siden er skrotet, og opposisjonspartiet vil nå jobbe ut ifra sitt eget partiprogram.

– Vi har ingen planer om å opptre som noen bølle i Stortinget, men vi kommer til å være tydelig og gjenkjennelige, sier Listhaug.

Fram til januar i fjor var Helge André Njåstad finanspolitisk talsperson for Frp. Njåstad trakk seg etter å ha delt sensitive opplysninger med en partifelle, som leder av Frps organisasjonsutvalg.

Njåstad ble etterfulgt av Sivert Bjørnstad. Bjørnstad er blant de yngste – og rikeste – på Stortinget.

Her er Erna Solbergs nye regjering. Du trenger javascript for å se video. Her er Erna Solbergs nye regjering.

Frp-exit gir rokeringer

Det er tidligere kjent at Frps regjeringsexit betyr at bedrageridømte Mazyar Keshvari mister retten til å motta 987.000 kroner i godtgjørelse fra Stortinget. Keshvari var i utgangspunktet Siv Jensens vara, mens Jensen var finansminister.

Han imidlertid vært sykmeldt siden Aftenposten i avslørte at han hadde levert fiktive reiseregninger for 450.000 kroner, et forhold han har erkjent og er dømt for.

I Keshvaris fravær var det Frp-veteranen Carl I. Hagen som møtte på Stortinget.

Carl I. Hagen sa til NRK i forrige uke at han nå i utgangspunktet skal bli pensjonist, men la samtidig at han også skal være første vararepresentant for blant andre Siv Jensen.