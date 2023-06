Kilder til NRK: Ny minister på onsdag – kun én endring

– Jeg tar konsekvensene av mine feil og går av.

Det var budskapet fra en gråtkvalt Anette Trettebergstuen på en hastig innkalt pressekonferanse fredag formiddag. Brudd på habilitetsreglene ved tre ulike utnevnelser lot gjorde det umulig for henne å fortsette som kultur- og likestillingsminister.

– Jeg er flau, jeg er lei meg, jeg skammer meg over å ha satt meg selv i denne situasjonen her, sa Trettebergstuen.

Hun deltok som kulturminister i 25. juni-markeringene i Oslo søndag og vil først onsdag formelt bli gitt avskjed i nåde av Kongen i statsråd. Samme dag er planen å utnevne hennes etterfølger. Det får NRK opplyst av en informert kilde.

Disse sakene handler det om Ekspander/minimer faktaboks Renate Larsen: Ble oppnevnt til styremedlem i Den Norske Opera og Ballett i juni i år. Honoraret er på 86.300 kroner, ifølge Aftenposten. De to ble venner gjennom en felles venninne og har vært del av samme vennegjeng de siste fem årene. Ifølge Trettebergstuen treffes de jevnlig, men sees ikke på tomannshånd.

Bård Nylund: Han ble oppnevnt som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum i april 2023. Honoraret for dette er 90.000 kroner, ifølge VG. I November 2021 ble han supplert inn som LOs representant i likestillings- og mangfoldsutvalget. Han ble spilt inn til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022. Trettebergstuen beskriver Nylund som en nær venn.

Tina Stiegler: Ble foreslått til vervet som styremedlem i styret til Den Nasjonale Scene våre 2023.

Ingen rokering

Den dramatiske beslutningen om å fratre ble fattet etter samtaler mellom Trettebergstuen og statsminister Jonas Gahr Støre torsdag. At saken dukket opp først nå, skyldes oppmerksomheten som Brenna-saken har skapt, både i pressen og innad i regjeringen.

Fredag skulle Støre oppsummere halvåret på den tradisjonelle konferansen i hagen til regjeringens representasjonsbolig. I stedet måtte han kommentere nok en statsrådsavgang.

– Det var en riktig beslutning. Hun har brutt inhabilitetsreglene og vist manglende kunnskap om reglene, sa Støre.

Han har utsatt sommerpressekonferansen til torsdag - og da vil altså en ny statsråd etter planen ha kommet på plass.

Men, som flere kilder med innsikt i arbeidet uttrykker overfor NRK: Tidsplanen kan endre seg. Det er først mandag og tirsdag prosessen settes i gang for alvor, etter en helg som i stor grad har vært preget av de dramatiske hendelsene i Russland.

Mulig minister: Lubna Jaffery

Flere navn er blitt trukket framsom aktuelle til å etterfølge Trettebergstuen, men noen større rokering i regjeringen blir det ikke snakk om denne gang. Planen er å sette inn en ny kultur- og likestillingsminister - og la det bli med det.

En av kandidatene som flere kilder bekrefter overfor NRK at er til vurdering, er Lubna Jaffery fra Bergen. Hun er fast møtende vararepresentant på Stortinget og nestleder i den viktige kontroll- og konstitusjonskomiteen.

KANDIDAT: Stortingsrepresentant Lubna Jaffery er en av kandidatene til ny kulturminister. Foto: Christina Gjertsen / NRK

43-åringen har lang erfaring fra bergenspolitikken, også som sosialbyråd. Hun har også vært del av regjeringsapparatet, og var statssekretær i Kulturdepartementet fra 2009 til mars 2012.

Jaffery har også hatt flere styreverv i kultursektoren, ikke minst som styreleder for Riksscenen. At hun er vestlending vil også bli ansett som en fordel, i en regjering der andre deler av landet, med unntak av Sørlandet, er bedre representert.

Jaffery er vokst opp i Åsane i Bergen, som barn av innvandrere. Etter at Hadia Tajik trakk seg som arbeidsminister i fjor, har ingen av regjeringens medlemmer innvandrerbakgrunn.

Ikke Tajik

En annen fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe som har erfaring fra Kulturdepartementet, er tidligere Ap-nestleder Hadia Tajik. Hun var kulturminister i ett år fram til det rødgrønne valgnederlaget i 2013.

Men, etter det NRK erfarer, er det ikke aktuelt for Støre å bringe Hadia Tajik tilbake i regjering nå. At hun selv måtte gå av som statsråd for et drøyt år siden, er ett av argumentene som brukes mot Tajik.

Av andre navn i stortingsgruppa som trekkes fram som aktuelle overfor NRK, er Cecilie Myrseth fra Troms og Lene Vågslid fra Telemark. NRK kjenner ikke til om disse to står på statsministerens kortliste.

HABILITET: Anette Trettebergstuen i badestampen sammen med blant andre Renate Larsen og Cecilie Myrseth.

Utenfor rikspolitikken er Skien-ordfører Hedda Foss Five blitt foreslått som ny kulturminister av ordfører-kollegene Bengt Halvard Odden i Hjartdal og Robin Kåss i Porsgrunn.

– Dette er overraskende, men samtidig veldig, veldig hyggelig, sier Five selv til Telemarksavisa.

Partisekretær Kjersti Stensengs navn er også blitt trukket fram i enkelte medier, men det er etter det NRK forstår uaktuelt å skifte partisekretær så tett opptil valget.