Kilder til NRK: Norge og Storbritannia enige om frihandelsavtale

Forhandlingene har vart siden i fjor sommer, og har pågått flere måneder på overtid.

NRK får nå bekreftet at det foreligger en avtale. Detaljene i avtalen er ikke kjent, men det er ventet at regjeringen presenterer resultatet på fredag.

De siste dagene har stadig flere etterlyst en løsning på det som tilsynelatende har vært en fastlåst situasjon.

18. juni er siste dag i Stortinget før sommerferien. Dersom Stortinget skal ha tre uker på seg til å behandle avtalen før sommeren, måtte den landes nå.

En ny frihandelsavtale måtte på plass fordi britene ved nyttår forlot EU. Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU.

En av dem som har vært utålmodig, er NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

– For hver dag som går uten en avtale, taper vi arbeidsplasser og muligheter for bedrifter. Det kan ikke vi leve med, har han sagt til NRK.

Stridens kjerne

Et kjernespørsmål i forhandlingene har vært at Norge vil ha mer tilgang til å selge mer norsk sjømat i Storbritannia, mens Storbritannia vil ha tilgang til å selge mer ost og andre landbruksvarer i Norge. Problemet er at det sistnevnte strider mot det norske importvernet på landbruksvarer.

Norge vil eksportere mer fisk til Storbritannia. Foto: Scanpix / NTB scanpix

– Det er krevende forhandlinger. Norge har jo generelt sett veldig lite importvern, med unntak av innen landbruk, og det er krevende forhandlinger knyttet til disse spørsmålene, sa statsminister Erna Solberg i begynnelsen av mai.

I potten for Norge ligger adgang til et marked som fastlandsindustrien eksporterte varer for 40 milliarder kroner til i 2019.

KrF-motstand

Flere kilder har i forhandlingsinnspurten pekt på en uenighet i regjeringen mellom Høyre og Venstre på den ene siden og KrF på den andre, som en årsak til at forhandlingene trakk ut i tid.

KrF har lenge holdt igjen i regjeringen for å beskytte norske bønder mot import av billig kjøtt og ost fra Storbritannia.

KrF har holdt igjen i regjeringen for å beskytte norsk landbruk. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Partiet skal ikke ha ønsket at Storbritannia etter utmeldingen fra EU, skulle få bedre markedstilgang i Norge. Det norske markedet er lite, men attraktivt, med høye priser og en kjøpesterk befolkning.

Frykten har imidlertid vært at enda flere norske gårdsbruk risikerer å måtte avvikles dersom det skal komme mer britisk biff og ost til Norge.