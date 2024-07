Under vårens landsmøte i MDG var hele ledelsen i partiet på valg. Det inkluderer dagens leder Arild Hermstad, som ble valgt med knapp margin i 2022. Berg ble gjenvalgt som nestleder.

Men rett før MDGs landsmøtet varslet Lan Marie Berg at hun ville gi seg med politikk. Til partiets overraskelse ville hun hverken ta gjenvalg som stortingsrepresentant, eller fortsette å være nestleder etter valget.

Begrunnelsen hun ga var et ønske om å jobbe med noe annet. Men opptakten til vårens landsmøte var mer dramatisk enn hittil kjent. Det får NRK opplyst fra flere kilder i partiet.

Lan Marie Berg sa nemlig tydelig ifra til valgkomiteen i forbindelse med at MDG-ledelsen var på valg: Hun ville bli ny leder og stilte seg til disposisjon.

Men valgkomiteen sa nei til én av MDGs mest kjente og markante politikere, bekrefter flere overfor NRK.

Berg ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Ønsket ro i partiet

Valgkomiteen endte i 2024 med å innstille på gjenvalg av nåværende partileder Arild Hermstad. Han ble gjenvalgt uten motkandidater på landsmøtet.

Han ble for første valgt som leder av partiet i 2022. Det var bare én stemme som skilte Hermstad og motkandidaten Kristoffer Robin Haug.

Den interne begrunnelsen for å beholde Hermstad som leder i 2024, skal ha vært et ønske om ro i partiet bare to år etter en lederkamp som endte jevnt, får NRK opplyst.

Leder for valgkomiteen Trude Thy sier følgende om saken:

– Vi innstilte på den best egnede kandidaten etter en grundig prosess, sier hun til NRK.

Utover dette ønsket hun ikke å kommentere saken.

LEDERKAMP: Lan Marie Berg sammen med partileder Arild Hermstad. Under forrige landsmøte ønsket begge å være personen som skulle lede det grønne partiet videre. Foto: Milana Knezevic / NRK

Populær

Berg er etter alle solemerker MDGs mest profilerte politiker. Det har hun vært i årevis.

I en undersøkelse fra 2023 gjennomført av Norstat på vegne av Aftenposten svarte 13 prosent at de liker Berg «godt», som er et høyt tall for en MDG-politiker.

Med det tallet ligger Berg et hestehode foran profiler som både finansminister og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, Høyre-nestleder Tina Bru og SV-leder Kirsti Bergstø.

Oppmerksomheten har også hatt en skyggeside med hatefull og rasistisk hets mot Berg, og politiske motstandere som Bru har tatt et oppgjør med hetsen mot MDG-profilen.

Partiet har på målinger stort sett ligget under sperregrensa på 4 prosent siden stortingsvalget i 2021. Valget endte med et skuffende resultat på 3,9 prosent.

INNVALGT: MDGs Lan Marie Berg under partiets valgvake i 2021. Berg var én av tre som fikk plass på Stortinget. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Berg har også vært med på å sikre to brakvalg for partiet i Oslo. Først i 2015 da partiet fikk 8,1 prosent av stemmene i hovedstaden, så i 2019 da partiet fikk 15,3 prosent. Begge valg endte med rødgrønt flertall i hovedstaden, tross et svakt Arbeiderparti i 2019.

VALGVINNER: Lan Marie Berg (MDG) sammen med tidligere Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johannssen (Ap) etter valgseieren i 2015. Det var starten på en rødgrønn koalisjon som skulle styre byen i åtte år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Siden forrige stortingsvalg har Berg hatt rollen som parlamentarisk leder for partiets stortingsgruppe. Det er en rolle som typisk er besatt av partiledere med mindre vedkommende sitter i regjering.

Berg er i dag én av tre stortingsrepresentanter for MDG, mens leder Arild Hermstad ikke sitter på Stortinget. Bakgrunnen for dette er at han ble valgt til leder etter forrige stortingsvalg da Une Bastholm ga seg som partileder.

Hermstad har med andre ord ikke fått mulighet til å stille til valg mens han er partileder, men er forventet å få en sikker plass etter Oslos nominasjonsmøte før neste valg.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med partileder Arild Hermstad. På grunn av ferieavvikling har han ikke anledning til å kommentere saken.