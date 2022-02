Kilder til NRK: Grønt lys for utbygging av havvind – ingen hybridkabel nå

Regjeringen sier nei til en hybridkabel nå, men går i første omgang for en såkalt radial løsning, med en kabel til fastlandet fra Sørlige Nordsjø II, ifølge kildene.

En hybridkabel åpner altså for at kraft eksporteres, i tillegg til å føres til det norske fastlandet.

Men spørsmålet om eksport legges ikke bort og skal utredes nærmere av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), får NRK opplyst.

Lønnsomhet

På Sørlige Norsjø II blir kapasiteten nemlig 1500 megawatt, mens energimeldingen til den forrige regjeringen la opp til 3000 megawatt.

Det innebærer, etter det NRK forstår, at resten av Sørlige Nordsjø II på 1500 megawatt eventuelt kan bygges ut senere og knyttes til et nettverk med muligheter for eksport.

Aktører i bransjen mener dessuten det ikke vil være lønnsomt å bygge ut havvind uten en mulighet for eksport.

Ved Utsira Nord er det snakk om flytende havvind, mens vindmøller i Sørlige Norsjø II vil være bunnfaste.

Feltene vil kunne lyses ut høsten 2022, etter det NRK forstår.

Viktige begreper i diskusjonen om havvind Ekspandér faktaboks Bunnfast havvind: Turbinene står fastmontert på havbunnen. Disse kan bygges på opp til rundt 50-60 meters dybde.

Turbinene står fastmontert på havbunnen. Disse kan bygges på opp til rundt 50-60 meters dybde. Flytende havvind: Turbinene er forankret, men flytende. Disse kan plasseres på dypt vann og lengre fra kysten.

Turbinene er forankret, men flytende. Disse kan plasseres på dypt vann og lengre fra kysten. Hybrid løsning: Flere kraftkabler som fører strømmen fra vindkraftanlegget til flere steder, for eksempel Norge, et annet land og en oljeplattform.

Flere kraftkabler som fører strømmen fra vindkraftanlegget til flere steder, for eksempel Norge, et annet land og en oljeplattform. Radial løsning: En kraftkabel som før strømmen fra vindkraftanlegget til ett sted, for eksempel fastlandet i Norge. (Kilde: Norwea, bransje- og interesseorganisasjon for bedrifter innen fornybar energi, Olje- og energidepartementet)

Hastverk

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har med seg tre statsråder når han legger fram regjeringens plan klokken 13.15 i dag.

Også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) møter pressen på i Oslo.

Allerede i et intervju med NRK for kort tid siden, antydet Vestre at satsingen på havvind ville bli lagt fram om kort tid.

– Folk kan glede seg til å se at det skal bygges i Norge i årene fremover. Nå skal vi ut av seminarrommene og starte arbeidet, sa Vestre.

Krever tempo

NHO, Norges Rederiforbund, LO og interesseorganisasjonen Norwea har for lengst bedt regjeringen få opp farten før Norge kommer bakpå i konkurransen med andre land.

I Hurdalsplattformen slås det fast at det ikke skal bygges nye utenlandskabler. Samtidig har regjeringen lovt en storsatsing på havvind i sin plattform.

Både havvind og hybridkabler vil bli del av mandatet til den nye energikommisjonen, som regjeringen skal nedsette i løpet av kort tid.

I tillegg vil sakene komme opp når regjeringen før påske kommer med sitt tillegg til energimeldingen som den forrige regjeringen la fram.