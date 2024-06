Kilder til NRK: Enighet om revidert budsjett

Enigheten må imidlertid godkjennes av SVs stortingsgruppe i løpet av dagen.

Planen er å legge fram budsjettavtalen på en pressekonferanse på Stortinget klokken 11.30, etter det NRK forstår.

Intense forhandlinger skal ha pågått søndag kveld og langt inn i natt til mandag.

SV har hatt med seg en rekke krav inn i forhandlingene. Partiet har krevd økt barnetrygd for barn over 6 år. Målet er å tette gapet i barnetrygden mellom de eldste og de yngste barna. Det koster omkring 2 milliarder kroner årlig.

Samtidig hadde SV med seg et krav om å få på plass en ny avgift for oljenæringen, slik at bransjen må betale mer for å forsyne plattformene med fornybar strøm.

De store satsingene i regjeringens budsjettforslag gikk til Forsvaret, støtte til Ukraina, sykehusene og politiet.

Kari Elisabeth Kaski har vært SVs forhandlingsleder. I rommet har hun møtt Ole André Myhrvold fra Senterpartiet og Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, som er finanskomiteens leder.

Stortinget skal vedta det reviderte budsjettet kommende fredag, som er siste dag før sommerferien.