Kilder til NRK: Den nye regjeringen skroter taxireformen

Klokken 14 legges regjeringsplattformen fram. Etter det NRK får opplyst fra to uavhengige kilder, vil Ap-Sp-regjeringen skrote taxireformen til Erna Solbergs regjering.

Taxireformen har gjort at flere kan kjøre drosje, noe som har ført til flere biler og tøffere tider for sjåførene.

NRK får også opplyst at Ap og Sp er enige om å avvikle au pair-ordningen.

Må be om oppløsning

NRK får også bekreftet at fylkene som selv vedtar at de vil bli oppløst, får lov til det. Det kan bety at Viken blir omgjort til Akershus, Buskerud og Østfold dersom Viken fylkesting fatter vedtak om det. VG meldte om det samme på mandag.

I valgkampen var Senterpartiet klokkeklar på at Viken skulle oppløses, mens Arbeiderpartiets linje var fylkesoppløsning «hvis Viken vil».

Etter det NRK erfarer, ligger utfallet av forhandlingene nærmest Aps linje. En ny regjering kommer ikke til å bruke «motsatt tvang», men vil bare oppløse nye fylker dersom de selv ber om det.

Siden Troms og Finnmark har igangsatt en slik prosess, betyr dette etter all sannsynlighet at storfylket i nord, Troms og Finnmark, blir oppløst, mens framtida til Viken avhenger av om fylkestinget faktisk ber om det.

Etter det NRK erfarer er det ikke skissert noen alternativ fylkesstruktur, noe som trolig betyr at de gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold gjenoppstår dersom Viken ber om oppløsning.

– Reduserer makspris i barnehager

NRK kjenner også til at Ap-Sp regjeringen kommer til å redusere maksprisen i barnehagene. Solberg-regjeringen la i sitt siste statsbudsjett opp til at maksprisen skal være 3315 kroner per måned.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at både regjeringsplattform og regjeringskabal er klar på vei inn til Hurdalsjøen Hotell onsdag formiddag.

– Alt er klart, vi er ferdige, sier Sp-lederen på spørsmål om han er forberedt på fremleggelsen av Ap-Sp-plattformen.

Lover lavere ferjepriser

Det har vært relativt få lekkasjer, men noe er allerede kommet fram i mediene.

Fra før er det kjent at den nye regjeringen lover å halvere prisen på ferjebilletter og at det skal bli gratis ferje på strekninger med under 100.000 passasjerer. VG meldte dette 10. oktober.

Lørdag kunne NRK melde at regjeringen vil stramme inn deltid og innleid arbeidskraft. Men de går ikke så langt som Aps 100-dagersplan lansert i sommer. Der sto det at de ville forby innleie som fortrenger faste ansettelser.

Andre lekkasjer

Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, og en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri (NTB).

Statlige etater skal ikke lenger få benytte PR-byråer. Staten skal kutte i konsulentbruk ved å utvide egen kompetanse og statlige virksomheters kjøp av tjenester skal kraftig reduseres. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal slike tjenester som hovedregel ikke benyttes (VG).

Ap og Sp er enige om å gi full momskompensasjon til frivilligheten. Dermed blir det mer penger i kassen til over 20.000 organisasjoner (NTB).

Kravet om at studenter må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. De vil også omgjøre den såkalte «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014 (NRK).

Partiene varsler en mer aktiv stat i næringspolitikken og strengere klima- og kvalitetskrav i anbud og offentlige innkjøp (NTB).

Den lille bygda Nesna på Helgelandskysten skal igjen få et høyskoletilbud, ifølge regjeringsplattformen som skal legges fram onsdag (Aftenposten).

Partiene varsler at de skal legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappingen skal skje i samarbeid med partene i jordbruksavtalen og baseres på et nytt tallgrunnlag (Nationen).

Regjeringen skal sikre riktig tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret, iregnet å måle inntektsnivået og ikke bare inntektsutviklingen. De skal også legge fram og gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser, og sette et mål for selvforsyningsgrad på 50 prosent. I tillegg skal importvernet for norsk jordbruk sikres (Nationen).