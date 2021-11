Kilder til NRK: Ap har fått nei fra flere i jakten på ny president

Det er flere grunner til at Arbeiderpartiets jakt på ny stortingspresident trekker ut i tid.

Én av grunnene er at flere mulige kandidater ikke ønsker å bli stortingspresident. Denne opplysningen har NRK fått bekreftet av flere uavhengige kilder i Arbeiderpartiet.

Blant dem som har gitt uttrykk for at de helst vil fortsette med det de gjør nå, er Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud, parlamentarisk nestleder og leder i energi- og miljøkomiteen Terje Lien Aasland, leder i helse- og omsorgskomiteen Tuva Moflag og leder i kommunalkomiteen Lene Vågslid.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud vil heller diskutere neste års statsbudsjett med SV-leder Audun Lysbakken, enn å overta som stortingspresident. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Spørsmålet er om kandidatene som i utgangspunktet har sagt nei, likevel la seg overtale til å bli en del av presidentskapet dersom «partiet ber om det», som det heter i Ap-kretser.

Ingen av dem vil kommentere saken overfor NRK. Det vil heller ikke Ap-veteranene Lise Christoffersen eller Kari Henriksen, som begge nevnes som aktuelle for verv i presidentskapet.

Myrli kan bli vraket

– Nå skal vi tenke oss grundig om, sa statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK på fredag.

Dagen før hadde Eva Kristin Hansen trukket seg som stortingspresident og Arbeiderpartiet måtte i gang med å legge enda en personkabal.

Målsetningen var raskt å finne hennes arvtaker, men tirsdag ettermiddag er løsningen fortsatt i det blå.

At Arbeiderpartiet lar Sverre Myrli rykker opp fra fjerde visepresident til stortingspresident er det kanskje mest nærliggende alternativet. Men etter det NRK får opplyst fra flere kilder med innsikt i prosessen, så er dette langt ifra gitt.

Sverre Myrli og Jonas Gahr Støre på et ekstraordinært landsmøte i 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det andre alternativet er å la Myrli fortsette som visepresident og sette inn en ny president. Vedkommende må da være en kvinne. Det slo Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre selv fast i forrige uke:

– Vi har to i presidentskapet. For oss er det alltid naturlig at det er en av hver, sa Støre.

NRKs kilder vil imidlertid ikke utelukke at den neste stortingspresidenten blir en annen mann enn Myrli. Da vil Ap-veteranen fra Akershus i så fall måtte tre helt ut av presidentskapet.

Personlige forhold

Flere kilder gir uavhengig av hverandre uttrykk for at det er en krevende kabal som Arbeiderpartiet nå skal legge.

Den nye stortingspresidenten skal ha lang erfaring, stor gjennomslagskraft og gjennomføringsevne samt nyte tillit også hos de andre partiene på Stortinget.

I tillegg må vedkommende ha plettfri politisk vandel, både når det kommer til økonomiske disposisjoner så vel som andre forhold.

Pendlerboligskandalen til Eva Kristin Hansen har blitt en uventet hodepine for statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Javad Parsa / NTB

For å komme til bunns i dette, går Arbeiderpartiet svært grundig til verks.

NRK vet at et forhold mellom Myrli og en kvinne i AUF-tiden på 1990-tallet er blitt et tema i kartleggingen, noe også Aftenposten omtalte tirsdag kveld.

– Hun var da 18 og jeg var 26. Vi var sammen noen måneder og så gikk vi hver til vårt, sier Myrli til NRK.

Velges trolig torsdag

Ifølge flere kilder som NRK har snakket med, ligger Stortinget an til å velge ny stortingspresident først på torsdag. Det skyldes blant annet at slike personvalg som regel gjøres ved stortingsmøtets start. Og fordi onsdagens stortingsmøte etter planen skal innledes med spørretime, er det lite hensiktsmessig å gå til votering da.

Avstemmingen i Stortinget er imidlertid en ren formalitet. Arbeiderpartiets kandidat vil etter alle solemerker bli valgt – og partiet jobber med å få på plass hvem det blir i god tid før torsdag.

Ingen av NRKs kilder vil utelukke at et svar kan komme allerede tirsdag kveld. Men avklaringen kan også komme onsdag.

Dersom Ap plasserer nye navn i presidentskapet vil det få følger for resten av personkabalen på Stortinget. Stortingspresidenten kan nemlig ikke ha komitéverv, hvilket innebærer at nye navn må inn i nye posisjoner i Aps stortingsgruppe. Det bidrar også til at prosessen trekker ut.

Skal ha to

Arbeiderpartiet har på grunn av sin størrelse hevd på to av fem plasser i presidentskapet.

I og med at høyresiden mistet flertallet ved valget i høst, måtte Høyres Tone Wilhelmsen Trøen vike plass for Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen.

Tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) Foto: Heiko Junge / NTB

Foruten stortingspresidenten består presidentskapet består av fem visepresidenter: Svein Harberg (H), Nils Bjørke (Sp), Morten Wold (Frp), Sverre Myrli (Ap) og Ingrid Fiskaa (SV).

Stortingsgruppa skal også finne en plass til Eva Kristin Hansen, som vil fortsette som menig stortingsrepresentant så snart en ny president er valgt.

Hennes avgang skjer bare tre år etter at Høyres Olemic Thommessen måtte trekke seg som stortingspresident som følge av den store byggeskandalen på Stortinget.

– Ikke gitt

Selv om Myrli allerede sitter i presidentskapet for Arbeiderpartiet, er det slett ikke gitt at det er ham som overtar etter Hansen, sa partiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud til NRK i forrige uke.

– Ap har en valgkomité som gjør suppleringsvalg når vi har behov for det gjennom perioden. Det vil være naturlig at den valgkomiteen trer i arbeid for å finne en ny presidentkandidat, sier Aasrud.

Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust leder valgkomiteen som nå skal gå i gang med å finne en ny kandidat. Han har til nå ikke ønsket å kommentere prosessen noe nærmere.

Valgkomiteen under Aukrusts ledelse har fem medlemmer. Men selv om valgkomiteen har det formelle ansvaret, er det i realiteten partiledelsen som avgjør hvem det blir.

Inntil Arbeiderpartiet har bestemt seg for hvem som skal overta, er Høyres Svein Harberg fungerende stortingspresident, og dermed den nest høyest rangerte borger etter kongen.

Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid, og har ansvar for at de konstitusjonelle reglene som dikterer forholdet mellom regjeringen og nasjonalforsamlingen etterleves.