Kilder til NRK om kveldens krisemøte: Verken Solberg eller Jensen ba Listhaug trekke seg

Etter det NRK får opplyst av kilder i regjeringen som kjenner innholdet i samtalene som fant sted i Statsministerboligen mandag kveld, la ikke Erna Solberg eller Siv Jensen press på Sylvi Listhaug for å få henne til å trekke seg i løpet av møtet.

Listhaug signaliserte heller ikke selv at hun har noen plan om å gå av.

Sentralt plasserte kilder i både Høyre, Venstre og Frp holdt like før midnatt fast ved at KrF rett og slett må snu dersom regjeringen skal overleve tirsdagens stortingsmøte.

De samme kildene sier at Erna Solberg i praksis kommer til Stortinget for å stille kabinettsspørsmål, og at regjeringen ikke vil foreta seg noen «grep» for å imøtekomme KrF, slik KrF-leder Knut Arild Hareide mandag sa regjeringen måtte dersom de vil unngå mistillit.

Ulmer kraftig i Høyre

Selv om partiet Høyres krystallklare budskap utad er at de håper KrF snur og ikke erklærer mistillit til Sylvi Listhaug, ulmer det nå i statsminister Solbergs egne rekker.

Rolf Erik Tveten, som var politisk rådgiver og taleskriver for Solberg de to første årene hun var statsminister, ber i et Facebook-innlegg mandag kveld Listhaug om å pakke sakene sine.

– Løsningene partiene har i fellesskap er viktigere enn Sylvi Listhaug. Det håper jeg hun selv erkjenner og setter Frp, regjeringen, borgerlig side, norsk politikk og Norge foran seg selv, skriver Tveten og avslutter med Listhaugs egen faste frase «LIK OG DEL».

En rekke nåværende og tidligere sentrale Høyre-personligheter har trykket «liker» på statusen.

Blant dem er stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde og Erna Solbergs mangeårige stabssjef Julie Brodtkorb, som sluttet i fjor høst.

En annen som liker oppfordringen til Listhaug om å sette regjeringen foran seg selv er Rikke Høistad Sjøberg. Hun er statssekretær for Høyre-nestleder Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet, og Sanners nærmeste medarbeider de siste fem årene.

Andre som trykker like er tidligere politisk rådgiver ved Statsministerens kontor, Hans Christian Kaurin Hansson, tidligere Solberg-rådgiver Haakon Dagestad, tidligere rådgiver for parlamentarisk ledelse i Høyre, Torbjørn Sølsnæs, Oslo Unge Høyre-leder Nicolai Øyen Langfeldt og fylkessekretær i Sogn og Fjordane Høyre, Ingvar Torsvik Myrvollen.

Ba Solberg ta grep

Tirsdagens skjebnemøte starter klokka 10 på Stortinget. Mistillitsforslaget mot Listhaug, som Rødt har fremmet, behandles som første sak ut. Deretter starter debatten starter med at de parlamentariske lederne fra alle partiene får inntil ti minutters innledende innlegg.

KrF uttalte mandag ettermiddag at partiet ikke har tillit til justisministeren. Men KrF har ikke sagt noe om hvorvidt de kommer til å stemme for mistillit, dersom statsministeren truer med at regjeringa går av ved mistillit-flertall.

Ap svarte at de er klar til å gå for mistillitsforslaget uansett, men KrF er opptatt av å understreke at statsministeren fortsatt har andre alternativer.

KrF-lederen ba i dag statsministeren om å «ta grep» før avstemninga i Stortinget.

– KrFs landsstyre uttrykker at de ikke har tillit til sittende justisminister. De ber derfor Erna Solberg om å ta grep for å unngå at vi får en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen, sa Hareide.