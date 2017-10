Kidnappet jente tilbake i Norge

I april i år ble en norsk 3 år gammel jente bortført på Kypros. Nå er hun tilbake i Norge.

Ifølge jentas mor, som er tilkjent foreldreretten av en kypriotisk domstol, ble jenta kidnappet i barnehagen av to maskerte menn.

Men barnets far har ment at moren lyver, og har tidligere sagt at det er han som hentet jenta i barnehagen - uten at maskerte menn var involvert.

Barnefaren ble imidlertid etterlyst internasjonalt kort tid etter hendelsen og siktet for barnebortføring av kypriotisk politi.

I dag ble det kjent at barnefaren har meldt seg for norsk politi.

4-åringen kom tidligere i dag sammen med sin far til et barnehus på Østlandet, ifølge VG.

Barnefarens advokat, Mette Yvonne Larsen, bekrefter overfor NRK at mannen har meldt seg til politiet.

– Jeg kan bekrefte at han har meldt seg etter avtale med politiet og at barnet er i avhør på et barnehus et sted på Østlandet, sier Larsen.

Håper på avtale om samvær

Larsen sier til NRK at faren dro tilbake til Norge etter at mora gikk med på å forhandle frem en avtale om samvær med datteren:

– Hun har forpliktet seg til å ha en dialog med ham om en samværsordning og kontakt med datteren. Det har han savnet i to år, og det er vi glade for at vi skal snakke om nå, sier Larsen.

Ifølge Larsen skal partene møtes i løpet av denne uken for å diskutere en samværsordning.

Også morens advokat i Norge, Sol Elden, bekrefter overfor NRK at partene skal diskutere dette.

– Partene er enige om å sette seg ned og se om de kan bli enige om en fremtidig samværsordning, sier Elden til NRK.

Advokat i april: – Sier de har det bra

I april sa barnefarens advokat, Morten Engesbak, til NRK at jenta oppholder seg sammen med sin far.

– Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sa Engesbak den gang.

Jentas far er norsk statsborger, mens moren er greskkypriot og er bosatt i Nicosia.

Totalt seks personer er pågrepet i forbindelse med saken, men politiet har ikke svart på hvilken tilknytning de pågrepne har til barnefaren.

En av dem skal ha hatt kontakt med faren om bortføringen, mens en annen skal ha kjørt far og datter i en taxi, ifølge kypriotisk politi.

Mor på vei til Norge

Etter at faren meldte seg for norsk politi, er datteren tatt hånd om av barnevernet.

Elden opplyser til NRK at jentas mor vil reise til Norge i løpet av kort tid for å treffe datteren her.

– Hun er veldig glad for at datteren har kommet til rette igjen, sier Elden.