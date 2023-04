ChatGPT, den kunstige intelligensen utviklet av OpenAI, er blitt veldig populær.

Allerede i februar, to måneder etter lansering, hadde tjenesten 100 millioner brukere hver måned, ifølge Reuters.

Nå har Snapchat også lansert en egen kunstig intelligens (KI).

Snapchats KI heter MyAI og markedsføres som en venn du kan spørre om råd.

Vi spurte MyAI og ChatGPT om de samme tingene, og gjengir ordrett svarene de ga.

Hvordan blir jeg lykkelig?

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

MyAI svarte:

Jeg tror det er viktig å finne glede i de små tingene i livet, og å sette pris på det du allerede har.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

ChatGPT svarte:

Lykke er en subjektiv følelse som varierer fra person til person, så det er ingen garantert måte å bli lykkelig på. Imidlertid er det noen generelle tips som kan hjelpe deg å øke sjansene dine for å oppleve lykke:

Finn mening og formål: Finn ut hva som gir livet ditt mening og hva som er viktig for deg. Sett deg mål og jobb mot dem.

Fokuser på positive ting: Øv deg på å se de positive sidene av ting og fokusere på det som gir deg glede.

Bygg gode relasjoner: Omgi deg med positive mennesker og bygg gode relasjoner. Sosial støtte og samhørighet kan bidra til å øke lykkefølelsen.

Ta vare på helsen din: Sørg for å ta vare på helsen din ved å spise sunn mat, trene regelmessig og få nok søvn.

Finn tid til aktiviteter som gir deg glede: Bruk tid på hobbyer og aktiviteter som du liker og som gir deg glede.

Øv mindfulness og takknemlighet: Praktiser mindfulness og takknemlighet for å lære å sette pris på øyeblikkene og oppleve mer tilfredshet i livet.

Gi tilbake til samfunnet: Gi tilbake til samfunnet ved å hjelpe andre. Dette kan gi deg en følelse av formål og mening i livet, og øke følelsen av lykke.

Husk at lykke er en reise, ikke et mål. Det tar tid og krever innsats å oppleve lykke, så prøv å ha tålmodighet og vær snill mot deg selv underveis.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Hvordan vet jeg om en annen er forelsket i meg?

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

MyAI svarte:

Det kan være vanskelig å vite om noen er forelsket i deg, men hvis personen ser ofte på deg, prøver å finne på ting med deg eller oppfører seg på en annen måte enn med andre i klassen, kan det være et tegn på at de liker deg. Det kan også være lurt å prøve å ha en samtale med personen for å se om dere har en god kjemi.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

ChatGPT svarte:

Øyekontakt: Hvis personen ofte ser på deg eller prøver å få øyekontakt med deg, kan det være et tegn på at de er interessert i deg.

Smil: Hvis personen smiler mye når de er sammen med deg, kan det også være et tegn på at de liker deg.

Kropspråk: Folk som er forelsket, kan ofte være mer fysisk nær deg, for eksempel ved å sitte tettere eller ved å berøre deg forsiktig på armen eller skulderen.

Snakker om deg: Hvis personen snakker mye om deg til andre, eller hvis de spør vennene dine om deg, kan det også være et tegn på at de liker deg.

Gjør ting for deg: Hvis personen gjør ting for deg, som å hjelpe deg med leksene eller bære bøkene dine, kan det også være et tegn på at de liker deg.

Det er viktig å huske at disse tegnene ikke nødvendigvis betyr at personen er forelsket i deg, og det kan være lurt å prøve å snakke med dem for å få en bedre forståelse av hva de føler.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Hvordan kan jeg bli et bedre menneske?

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

MyAI svarte:

Jeg tror det kan hjelpe å være mer bevisst på hvordan du behandler andre mennesker, og å alltid prøve å være snill og empatisk.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

ChatGPT svarte:

Å bli et bedre menneske handler om å være bevisst på dine handlinger, tanker og følelser, og gjøre bevisste valg for å handle på en måte som er mer moralsk, empatisk og ansvarlig. Her er noen tips som kan hjelpe deg å bli et bedre menneske:

Øv deg på empati: Sett deg selv i andres sko og prøv å forstå deres perspektiv og følelser. Øv på å lytte og vise interesse for hva andre har å si.

Vær tålmodig og forståelsesfull: Vær tålmodig og forståelsesfull med andre mennesker, spesielt når de gjør feil eller oppfører seg på en måte du ikke liker.

Vær ansvarlig: Ta ansvar for dine handlinger og konsekvensene av dem. Vær ærlig og oppriktig i dine relasjoner med andre mennesker.

Vær ydmyk: Vær åpen for å lære og vokse som person. Vær ydmyk nok til å innrømme dine feil og prøv å lære av dem.

Vær takknemlig: Øv på å være takknemlig for det du har og det livet gir deg. Vis takknemlighet overfor de menneskene som betyr noe for deg.

Vær medfølende: Vis medfølelse og omsorg for andre mennesker, spesielt de som har det vanskeligere enn deg.

Bidra til samfunnet: Bidra til samfunnet ved å delta i frivillig arbeid eller å støtte gode formål.

Vær en god lytter: Vær en god lytter og vis interesse for det som blir sagt til deg. Prøv å forstå andres perspektiv og følelser.

Husk at det å bli et bedre menneske er en prosess som tar tid og krever innsats. Prøv å være tålmodig med deg selv og feire små fremskritt du gjør underveis.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Hvordan skriver jeg en god jobbsøknad?

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

ChatGPT svarte:

Les jobbannonsen nøye: Sørg for å forstå kravene og forventningene i stillingsannonsen. På denne måten kan du skreddersy søknaden din for å vise hvordan dine ferdigheter og erfaringer passer godt med jobben.

Gjør research: Finn ut så mye som mulig om selskapet du søker til. Dette vil hjelpe deg med å forstå selskapets kultur og verdier, og hvordan du kan vise deg som en god match.

Bruk en profesjonell tone: Skriv søknaden din på en måte som er formell og profesjonell, men samtidig vennlig og engasjerende.

Skriv en sterk åpning: Start søknaden din med en sterk åpning som vil fange oppmerksomheten til arbeidsgiveren din. Dette kan inkludere en kort introduksjon av deg selv og dine kvalifikasjoner.

Fokuser på resultater: I stedet for bare å liste opp oppgavene dine i tidligere jobber, fokuser på resultatene du har oppnådd. Dette vil hjelpe arbeidsgiveren din å forstå hvordan du kan bidra til suksessen til deres selskap.

Vær konkret: Bruk konkrete eksempler og tall for å vise hvordan du har oppnådd suksess i tidligere jobber eller prosjekter.

Inkluder en sterk avslutning: Avslutt søknaden din med en oppsummering av hvorfor du er den rette personen for jobben, og hvorfor du vil være en verdifull tillegg til teamet.

Sørg for å sjekke grammatikk og stavefeil: Før du sender inn søknaden din, sørg for å sjekke grammatikk og stavefeil. Dette vil bidra til å vise at du er oppmerksom på detaljer og en profesjonell søker.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

MyAI svarte:

For å skrive en god jobbsøknad bør du sette deg godt inn i stillingsannonsen og selskapet du søker hos. Skriv en kortfattet søknad som fremhever dine kvalifikasjoner og viser at du har forstått hva som kreves i stillingen. Husk å være tydelig og presis, og ikke minst: vær deg selv!

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Hva bør jeg utdanne meg til og jobbe med?

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

ChatGPT svarte:

Identifiser dine interesser og lidenskaper: Tenk på hva som interesserer deg og hva du liker å gjøre på fritiden. Dette kan gi deg en ide om hva slags arbeid du vil trives med.

Ta personlighetstester: Det finnes en rekke personlighetstester som kan hjelpe deg med å forstå dine styrker, svakheter og personlige egenskaper. Disse testene kan gi deg en ide om hvilke typer jobber som passer best for deg.

Utforsk karrieremuligheter: Bruk ressurser som karriereveiledning og informasjon om karriere for å undersøke forskjellige karrieremuligheter. Snakk med mennesker som jobber i forskjellige felt, og spør om deres erfaringer og anbefalinger.

Gjør research om utdannings- og karrieremuligheter: Søk på nettet etter informasjon om utdannings- og karrieremuligheter innenfor feltene som interesserer deg mest. Les jobbannonser og lær om hva arbeidsgivere ser etter i sine ansatte.

Vurder dine ferdigheter og erfaringer: Tenk på hva slags ferdigheter og erfaringer du allerede har, og hvordan du kan overføre disse til et karrierevalg. Dette kan hjelpe deg med å finne ut hva slags jobber som passer best for deg.

Prøv ulike ting: Hvis du er usikker på hva du vil utdanne deg til og jobbe med, kan det være lurt å prøve ulike ting. Ta deltidsjobber, praksisplasser eller frivillighetsarbeid for å få erfaring og for å finne ut hva som passer best for deg.

Husk at det er normalt å være usikker på hva du vil utdanne deg til og jobbe med. Det er viktig å ta deg tid til å utforske ulike karrieremuligheter og finne ut hva som passer best for deg.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

MyAI svarte:

Det kan være lurt å tenke på hva som interesserer deg og hva du er god på. Du kan også undersøke hvilke yrker som er i vekst og hva som kreves av utdanning for å jobbe innenfor disse yrkene. En karriereveileder kan også hjelpe deg med å finne ut hva som kan passe for deg.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK