Kastet isklump fra gangbro mot politiet

Politiet sier at de ser svært alvorlig på hendelsen etter at en politimann fikk en isklump kastet i hodet fra en gangbro på Stovner i Oslo torsdag ettermiddag.

– Det er vold mot en offentlig tjenestemann, og i utgangspunktet noe som vil gi ubetinget fengselsstraff, sier Jarle Kolstad, seksjonsleder for Forebyggende enhet ved enhet Øst i Oslo-politiet til NRK.

Torsdag rykket politiet i Oslo ut etter melding om en slåsskamp inne på Stovner videregående skole. Meldingen gikk på at to jenter sloss og at det var en rekke andre personer til stedet.

Etter en rekke uønskede hendelser på skolen, har det blitt innført nulltoleranse mot slåssing, vold og trusler.

– Da politiet kom til stedet fikk de raskt kontroll over situasjonen, sier Jarle Kolstad, seksjonsleder for forebyggende enhet ved enhet Øst i Oslo-politiet til NRK.

Slåsskampen skjedde på slutten av skoledagen, og politiet ba derfor alle elevene om å forlate området.

På vei vekk fra skolen, stanset politiets patrulje en bil i forbindelse med en annen sak. Da en av politimennene som hadde vært inne på skolen gikk ut av politibilen for å snakke med føreren av denne bilen, ble det kastet en isklump fra en gangbru.

– Plutselig kommer det en isklump ovenfra som treffer den ene politimannen i hodet. Da politimannen kommer opp på gangbrua står det mange ungdommer der, men ingen har sett eller hørt noen ting, sier Kolstad til NRK.

Politimannen ble ikke alvorlig skadet. Han ble sjekket ut av legevakta, og fortsatte å jobbe, opplyser politiet. Gjerningspersonen er ukjent, og politiet sier at de vil iverksette etterforskning.

Siden sommeren har det vært en flere tilfeller av det politiet i Oslo kaller «uønskede hendelser» på skolen.

– Vi registrerer at ungdommene oftere tyr til vold som løsning i konflikter seg imellom og mellom andre, sier Kolstad.