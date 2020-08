Kaski om Tangen-løsning: – Overrasket over at Olsen ikke tar klar selvkritikk

Mandag kveld fortalte påtroppende sjef for oljefondet Nicolai Tangen at han avvikler sitt eierskap i AKO Capital.

Nærmere bestemt vil han overdra sin eierandel og utbytterettigheter til AKO Foundation.

– Jeg har tatt disse grepene for å fjerne enhver tvil om hvilken hatt jeg nå har på. Jeg vil være oljefondssjef, og har kun ett mål: Å skape verdier for fremtidige generasjoner, sier Tangen.

Sentralbanksjef sier at kravene fra Stortingets finanskomite nå bør være tilfredsstilt.

– Vi mener avtalen som hovedstyret nå har gitt sin tilslutning til svarer ut de merknadene som Stortingets finanskomité hadde til arbeidsavtalen med ny daglig leder i Norges Bank Investment Management (NBIM), sier leder for Norges Banks hovedstyre Øystein Olsen.

NRK forklarer Hvorfor ble det bråk da Nicolai Tangen ble ansatt som leder for oljefondet? for svar Den suksessrike fondsforvalteren, eier av investeringsfondet AKO Capital, ble ansatt i slutten av mars. Reaksjonene kom ganske raskt. Flere var kritiske til at en eier av et utenlandsk fond, som også har investert i selskaper registrert i skatteparadiser som Caymanøyene, skal lede oljefondet. Det ble pekt på mulige interessekonflikter mellom eierskapet hans privat og den nye jobben, der han er ansvarlig for hvor oljefondet investerer pengene. Ble det gjort noe for å hindre at det oppstår interessekonflikter? Det ble gjort en avtale der Tangen reduserte eierandelen sin i AKO Capital til 43 prosent. I tillegg overlot han forvaltningen av eierskapet i AKO Capital til uavhengige. Tangen skal ikke ha kontakt med disse og ikke vite hva de gjør. Sentralbanksjef Øystein Olsen sa at alt som kunne bli interessekonflikter nå var ryddet av veien. Men det var ikke alle enige i, heller ikke de som skal kontrollere hovedstyret i Norges Bank, representantskapet. Hvorfor er de kritiske? Julie Brodtkorp og resten av representantskapet mener at avtalen Tangen har fått er i strid med reglene som gjelder for ansatte i Norges Bank. De mener at Tangen ikke kan være eier i et utenlandsk fond, selv om han eier mindre enn før og selv om uavhengige forvalter eierskapet, uten at han har innflytelse på hva de gjør. Representantskapet mener at det fortsatt kan oppstå interessekonflikter mellom Tangens eierskap i AKO Capital og jobben som oljefondssjef. Finanskomiteen på Stortinget er enig med dem i det. Sentralbanksjefen og hovedstyret i Norges Bank fikk derfor beskjed om å finne en løsning som gjør at det ikke kan oppstå interessekonflikter. Les mer om Tangen-saken her: Forrige Neste

Finansminister Jan Tore Sanner sier han er glad for løsningen:

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet frem til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier Sanner i en pressemelding.

I SV er de avventende positive:

– Den nye avtalen ser ved første blikk ut som et skritt i riktig retning. Vi vil nå ta oss tid til å se nærmere på detaljene. Det avgjørende for oss er at ingen interessekonflikt kan godtas, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener dette viser hvor utrolig viktig det var at det ble stilt kritiske spørsmål til den første avtalen.

– Disse grepene burde vært tatt med en gang ansettelsen ble gjort. Jeg er overrasket over at Øystein Olsen ikke tar klar selvkritikk, denne krisen ble utløst av dårlig håndtering av Norges Bank og dagens løsning viser at det hele tiden var mulig å gjøre mer for å fjerne interessekonfliktene, sier Kaski.

– Ripe i lakken til Sanner

Sps Sigbjørn Gjelsvik er glad for løsningen som er presentert, men understreker at han vil se nærmere på avtalen. Og han er svært kritisk til finansminister Jan Tore Sanners håndteringen av saken:

– Det som nå har skjedd, er at hovedstyret i Norges Bank har tatt på alvor de vedtakene som er gjort på Stortinget, sier Gjelsvik, men legger til:

– Dette viser også at finansministeren burde tatt grep for mange måneder siden for å fjerne interessekonflikter som kunne svekket omdømmet og den allmenne tilliten til Norges Bank og oljefondet. Det at Sanner har sittet passiv i måneder og sett på saken eskalere, det er stor ripe i lakken til finansministeren.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes understreker at han fortsatt er kritisk til prosessen:

– Dette viser at det nytter å stå opp mot den økonomiske eliten og ikke la dem få ture på som de vil. Vi skal nå gå grundig inn i avtalen. Og vi er fortsatt sterkt kritisk til ansettelsesprosessen, med de lovbrudd og regelbrudd som Stortinget har pekt på og som sentralbanksjef Olsen er ansvarlig for, skriver Moxnes i en tekstmelding til NRK.

Sivert Bjørnstad sitter i finanskomiteen på Stortinget for Frp. Han oppsummerer saken på følgende måte på Facebook:

– Da kan det norske folk og våre etterfølgere glede seg over at vi fortsatt får den personen som er best til å oppnå oljefondets mandat: høyest mulig avkastning Han må sannsynligvis være den rauseste også – som nå gir bort hele eierskapet sitt.

– Vår bekmring tatt på alvor

Finanspolitisk talsperson i Venstre, Ola Elvestuen opplyser at han er glad for at forventningene fra Stortinget har blitt fulgt opp av hovedstyret med Nicolai Tangen.

– Med denne løsningen viser de at vår bekymring om mulige interessekonflikter ble tatt på alvor. Det er også bra med en så rask avklaring.

Finanspolitisk talsperson for Høyre, Mudassar Kapur viser til finansministerens uttalelser og vurderinger.

– Uten at jeg har sett alle detaljer oppfatter jeg at signalene fra Stortinget har blitt fulgt opp. Det har vært viktig for Høyre at vi gjennom Stortingets behandling ikke tar bort handlingsrommet som er nødvendig for en statsråd og et hovedstyre å ha, i henhold til de lover og regler som gjelder, sier han og legger til:

– Det er svært viktig å understreke at det ikke er Stortinget som skal konstruere eller godkjenne løsningene. Det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvaret for å ansette oljefondssjef. Jeg håper nå at vi er ved det punktet der alle kan se fremover.

Da finanskomiteen fredag kom med sin konklusjon i Tangen-saken, inneholdt den tre klare premisser for hva finansministeren skulle ta med inn i samtalene med Olsen og Norges Banks hovedstyre: