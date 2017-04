Kartlegger helsen til 15.000 kreftsyke menn

Haakon Aars tar gjerne imot den blå sløyfa. - Det er håp, sier han. Det har han selv erfart. Foto: Hans Jørgen Solli / NRK

Svært mange prostatapasienter er rammet av impotens og urinlekkasjer.

Kreftregisteret har ansvaret for undersøkelsen, som er støttet av Movember-stiftelsen. De første spørreskjemaene ble sendt ut som brev og på nett rett etter påske.

– Vi håper dette skal føre til at vi kan tilby denne pasientgruppen bedre behandling, og ikke minst gjøre det enklere å bestemme hvilken behandlingsform som passer best for den enkelte, sier prosjektleder ved Kreftregisteret, Tom Børge Johannesen.

Han understreker at oppfølgingen med tanke på bivirkninger som impotens og urinlekkasjer blir like viktig.

Skal følges opp

Alle som er med vil bli fulgt opp etter ett og tre år. Samtidig håper Kreftregisteret at undersøkelsen skal fortsette utover de tre årene som er satt av til prosjektet, og at pasienter med andre kreftformer etter hvert skal få sin egen undersøkelse.

– Vi var litt spent på hvordan dette ville bli mottatt, her er mange intime spørsmål om seksualliv, problemer med vannlating og tarmfunksjon. Men så langt har vi ikke fått noen negative tilbakemeldinger, fortsetter Johannesen.

Han tror mange prostatapasienter som har stått åpent fram med sine problemer de siste årene har gjort det lettere å gjennomføre en slik undersøkelse.

Arne Røseth vil at den blå sløyfa skal symbolisere kampen for bedre prostatakreft-behandling. Foto: Hans Jørgen Solli / NRK

– De har banet vei – nå går det an å snakke om dette.

Knyter en blå sløyfe

En av dem som snakker åpent om hvordan det er å leve med prostatakreft, er Arne Røseth fra Oslo. Overlegen med mage og tarm som spesialfelt, har nå lansert sitt eget bidrag for å sette prostatakreftpasientenes helse på dagsorden – den blå sløyfen.

Han har kjøpt mange av dem i London. Nå knyter han en i halsen. Han håper at så mange som mulig vil gjøre det samme.

– Jeg er veldig glad for denne undersøkelsen. Det er viktig at hverdagen til alle som er rammet blir kartlagt på en grundig og vitenskapelig måte, slik at de som bestemmer og behandler kan ta de rette avgjørelsene, sier Røseth.

9 av 10 får problemer

Han får støtte av lege, psykiater og sexolog Haakon Aars, som sier at opptil 90 prosent av alle prostatapasienter kan få problemer med ereksjonen. Mange får imidlertid potensen tilbake når de blir behandlet riktig, blant annet med potensmidler.

Aars har selv erfart at det kan gå bra.

– Jag hadde prostatakreft, sier han.

– Den ble oppdaget i 2005, og jeg ble operert på Radiumhospitalet. Robotkirurgi. Men jeg har fått tilbake potensen, og jeg sliter ikke med lekkasjer. Jeg er frisk. Det er viktig å si dette. Det viser jo at det er håp.