Karoline Riise Kristiansen ny språksjef i NRK

Som språksjef får Karoline Riise Kristiansen ansvaret for å røkte språket i hele NRK.

– NRK er Norges største og viktigste mediehus, også når det gjelder språk. Jeg takker og gleder meg til å arbeide sammen med alle de flinke folka som er i NRK, over hele landet, sier NRKs påtroppende språksjef.

– Viktig å finne en med faglig tyngde

Stillingen er plassert i nyhetsdivisjonen og nyhetsdirektør Helje Solberg er glad for å ha fått henne med på laget.

Solberg legger til at det å skape entusiasme og engasjement rundt et godt, forståelig og korrekt språk på alle plattformer er viktig for NRK.

– Vi gleder oss veldig til å få Karoline Riise Kristiansen til NRK. Det har vært viktig for oss å finne en språksjef som både har god redaksjonell erfaring og faglig tyngde på norsk språk. Det har Karoline, i tillegg til å være en positiv kulturskaper som bygger gode relasjoner i nettverk, sier Solberg.

Fått på plass nynorskrobot

– Riise Kristiansen har også vist gode evner for nytenkning og innovasjon i arbeidet fra idé til utvikling, blant annet gjennom med å ha fått på plass nynorskrobot hos Nynorsk pressekontor, påpeker nyhetsdirektør Helje Solberg.

Karoline Riise Kristiansen selv er svært fornøyd med å komme til NRK.

– Gleder meg til å starte

Karoline Riise Kristiansen kommer til NRK fra NTB og stilling som ansvarlig redaktør for Nynorsk pressekontor (NPK). Hun har jobbet i Nynorsk pressekontor siden 2009.

Hun tiltrer som språksjef i NRK 3. februar neste år.

Inntil hun er på plass vil Dagsrevyens Ingvild Bryn fungere som NRKs språksjef.