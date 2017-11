Onsdag møtte Kari Hilde French pressen for å snakke om sin ferske bok om sønnens fengselsopphold i Kongo de siste åtte årene.

– Først hadde jeg ikke tenkt å skrive noen bok, fordi jeg ikke trodde denne saken kom til å være så lenge, fortalte French under pressekonferansen.

Hun fortalte at hun tidlig oppfordret Joshua French og vennen Tjostolv Moland til å ta notater om det de opplevde, slik at det kunne være til hjelp for henne og de andre som jobbet med å få dem hjem til Norge.

– Så gikk årene, og det ble mer og mer stoff, forteller French.

Savnet informasjon fra UD

Kari Hilde French forteller om den første, kaotiske tiden etter at sønnen og Tjostolv Moland ble pågrepet og siktet for drap og spionasje i 2009.

– Det første som var viktig, var å få all informasjon jeg kunne klare å få tak i, og å få kommunikasjon på plass. Det var ikke enkelt, og det var i stor grad mediene som informerte oss.

French sier hun savnet informasjon fra Utenriksdepartementet den første tiden, og at hun selv måtte benytte seg av de norske misjonsselskapenes nettverk i området for å få informasjon og for å komme i kontakt med sønnen.

– Problemet i denne saken har hele veien vært at informasjonsflyten – litt avhengig av personer – har vært for dårlig og gjort oss usikre. Vi måtte søke informasjon i andre kanaler for å få den informasjonen jeg mener UD kunne gitt oss, sa French.

I dagene før Joshua French ble løslatt og returnert til Norge i mai i år, opplevde hun imidlertid at dialogen med norske myndigheter var god.

– Først ble jeg oppdatert av konsulærseksjonen, deretter fra utenriksminister Børge Brende, og til slutt av statsminister Solberg, forteller French.

Bodde lange perioder i Kongo

17. mai i år landet Joshua French på norsk jord, åtte år etter at han og vennen Tjostolv Moland ble fengslet og siktet for drap og spionasje i Kongo.

I 2010 ble de to nordmennene funnet skyldig og dømt til døden av en kongolesisk domstol. Moland ble i 2013 funnet død på cellen han delte med French.

Året etter ble French funnet skyldig i overlagt drap på vennen, til tross for at obduksjonsrapporten hadde konkludert med at Moland tok sitt eget liv.

Gjennom alle årene sønnen satt fengslet i Kongo, oppholdt Kari Hilde French seg i Kongo i lange perioder, og jobbet iherdig for å få sønnen hjem til Norge.

I boka forteller hun blant annet om rømningsforsøket Joshua French og Tjostolv Moland planla, og skriver at hun fikk flere tilbud om å betale for at sønnen skulle få en mildere dom.