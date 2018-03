Kåre Willoch: – Statsministeren gjør det eneste riktige

I dag ble det kjent at statsminister Erna Solberg truer med kabinettsspørsmål dersom Stortinget feller Listhaug i et mistillitsforslag.

Tidligere statsminister for Høyre, Kåre Willoch, sier til NRK at han synes KrF og opposisjonen bør droppe mistillitsforslaget.

– Av hensyn til landet og den generelle politiske stabilitet, er det viktig at denne saken snart legges død, sier han.

– Skjønner statsministeren godt

Spørsmålet om mistillit til justisminister Sylvi Listhaug hviler på KrF, som mandag skal bestemme seg for om partiet vil gi opposisjonen flertall for mistillit mot Listhaug.

Et sentralstyremedlem i KrF, Karin Bjørkhaug (KrF) sa søndag formiddag til NRK at hun mener kabinettsspørsmål-meldinga viser at statsministeren vil sette «hardt mot hardt».

– Jeg mener det ville vært en bedre løsning om Solberg hadde ordnet opp i dette før tirsdag og unngått mistillitsforslag, sier hun.

Listhaug sa unnskyld i Stortinget torsdag, men alle var ikke fornøyd med unnskyldninga. Ap-leder Jonas Gahr Støre sa etterpå at Listhaug nærmest ble slept til en unnskyldning på talerstolen.

Lørdag snakka NRK med 12 av KrFs 17 ordførere. Halvparten av dem sa at de ikke har bestemt seg for om KrF bør støtte mistillitsforslaget eller ikke.

Harry Valderhaug, ordfører for KrF i Giske, Møre og Romsdal, uttalte at han tviler på om unnskyldninga var ektefølt, men at partiet ikke kunne risikere å felle regjeringa basert på en tolkning av ordene som ble sagt.

Lørdag ble det kjent at Ap vil akseptere å droppe mistillitsforslaget dersom Listhaug flytter departement, noe Frps parlamentariske leder har avvist.

– Det er ikke Ap eller Støre som styrer sammensetningen i vår regjering, sa Limi til VG lørdag.

Willoch mener statsministeren nå gjør det eneste riktige.

– Jeg skjønner statsministeren godt. Hun gjør det eneste riktige. For Frp har sagt at det er uaktuelt for dem å sitte hvis Listhaug får mistillitsvotum mot seg i Stortinget, sier Kåre Willoch til NRK.